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Serbia

Arrestohet drejtori i Institutit Hidrometeorologjik të Serbisë, dyshohet për pastrim parash prej të paktën 650 mijë eurosh

Prokuroria e Lartë e Beogradit thotë se Jugoslav Nikolić, bashkëshortja dhe i biri transferuan para pa mbulesë në të ardhurat e ligjshme dhe blenë pasuri në Serbi e në Mal të Zi, ndërsa drejtori akuzohet edhe se nuk e deklaroi pasurinë

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Ndërtesa e Institutit Republikan Hidrometeorologjik të Serbisë në Beograd

Policia serbe arrestoi të martën drejtorin e Institutit Republikan Hidrometeorologjik (RHMZ), Jugoslav Nikolić, 71 vjeç, me urdhër të Departamentit të Posaçëm për Luftën kundër Korrupsionit të Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd, siç njoftoi vetë prokuroria në njoftimin që e përcjell portali Nova.rs. Bashkë me të u arrestuan edhe O. N., 71 vjeçe, dhe Gj. N., 45 vjeç, bashkëshortja dhe i biri i drejtorit.

Sipas prokurorisë, të dyshuarit, nga nëntori i vitit 2019 deri në nëntor të vitit 2024, në Beograd, Çaçak, Uzicë, Bajina Bashta dhe në Mal të Zi, kanë transferuar dhe konvertuar pasuri në vlerë të përgjithshme prej së paku 650 mijë eurosh, duke e ditur se ajo rridhte nga veprimtari kriminale, me qëllim që t’ia fshihnin prejardhjen e paligjshme. Të treve u rëndon vepra penale e pastrimit të parave, ndërsa Nikolićit i rëndon edhe mosdeklarimi i pasurisë dhe i të ardhurave, përkatësisht dhënia e të dhënave të rreme, sipas Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit.

Prokuroria thotë se Nikolići, në periudhën e përmendur, ka depozituar në llogaritë e tij në një bankë para në të gatshme për të cilat nuk ka mbulesë në të ardhurat e ligjshme: gjithsej 41.878.195 dinarë, 43.150 euro dhe 44.760 franga zvicerane, dhe me ato para ka blerë pasuri të paluajtshme në Beograd, Uzicë dhe Mal të Zi. Si funksionar publik dhe drejtor i RHMZ-së, ai nuk i ka raportuar Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit ndryshimet thelbësore të pasurisë, megjithëse e kishte detyrim ligjor.

Bashkëshortja e tij dyshohet se nga qershori i vitit 2021 deri në vitin 2023 ka transferuar së paku 227.548 euro pa mbulesë në të ardhurat e ligjshme për blerjen e disa apartamenteve, një vendi garazhi dhe një lokali afarist në Çaçak dhe në Mal të Zi, ndërsa i biri dyshohet se në qershor të vitit 2021 ka transferuar së paku 1,5 milionë dinarë për blerjen e një apartamenti në Mal të Zi. Sipas prokurorisë, në nëntor të vitit 2024 çifti Nikolić, me kontratë noteriale për ndarjen e pasurisë gjatë jetës, ia ka kaluar të birit të drejtat pronësore mbi disa apartamente, vende garazhi, parcela kadastrale dhe një lokal afarist në Çaçak dhe në Mal të Zi.

Të arrestuarve u është caktuar ndalimi deri në 48 orë, brenda të cilit afat do të dërgohen për t’u marrë në pyetje në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd.

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