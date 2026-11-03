Vuçiç paralajmëron Informerin: do t’ju shuajnë për shtatë-tetë ditë, e vetmja shpresë është ndërhyrja e administratës së Trumpit
Ish-presidenti serb, në intervistën për televizionin proqeveritar, akuzoi Listën Studentore se nuk duron mendim ndryshe, kritikoi javën katërditore të punës dhe paralajmëroi rrezik për EXPO 2027
Ish-presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, paralajmëroi të martën në mbrëmje, në një intervistë për televizionin Informer, se ky televizion proqeveritar mund të shuhet brenda shtatë-tetë ditësh, siç njofton Blic. Sipas tij, pas këtij plani qëndron Lista Studentore, e cila fitoi zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, sepse, siç tha ai, nuk duron dot kritika dhe mendim ndryshe.
“Do t’ju shuajnë për shtatë ose tetë ditë. Të vetmit që eventualisht do të mund ta ndalnin këtë, megjithëse as për këtë nuk jam i sigurt, janë nëse ndërhyn dikush nga administrata e Trumpit”, tha Vuçiçi në intervistë. Sipas tij, Telekom Srbija do të duhej ta shkëpuste kanalin brenda 48 orësh pas vendimit, e pastaj edhe operatorët e tjerë, gjoja për shkak të mosrespektimit të ligjeve serbe, ndaj i ftoi punonjësit e televizionit të përgatiten për mënyra të tjera pune, përfshirë internetin.
Duhet theksuar se deri tani nuk ka asnjë vendim zyrtar për mbylljen e Informerit: bëhet fjalë për pretendime dhe parashikime të vetë Vuçiçit, i cili këtë veprim të mundshëm e paraqiti si sulm ndaj lirisë së shprehjes dhe si paralajmërim për këdo që kundërshton pushtetin e ri.
Në të njëjtën intervistë, Vuçiçi kritikoi edhe propozimet ekonomike që ia atribuon autoriteteve të reja, veçanërisht javën katërditore të punës dhe rishikimin e subvencioneve për investitorët e huaj. “Si do të ecim përpara nëse punojmë katër ditë në javë?”, pyeti ai, duke i quajtur këto masa të papërgjegjshme dhe duke paralajmëruar se kompanitë e huaja, mes tyre Brose, Kromberg & Schubert, Continental dhe Johnson Electric, mund të largohen nga Serbia, me mijëra vende pune në rrezik.
Vuçiçi paralajmëroi gjithashtu se vonesat në procedurat e mëdha të prokurimit mund ta bëjnë të pamundur përfundimin në kohë të projekteve për EXPO 2027 në Beograd dhe parashikoi pasoja ekonomike që në nëntor, përfshirë rënien e të ardhurave nga TVSH-ja vendase dhe ajo e importit. Për përbërjen e qeverisë së re tha se kishte parë një përbërje paraprake: “Kam parë një përbërje paraprake të qeverisë. Duhet t’ju them, është aq skandaloze sa do të tronditeni kur ta shihni.”
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