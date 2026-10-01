“Woven and Cast”: Smithsonian bashkon tekstilet kineze perandorake me metalpunimin japonez në ekspozitën e re
Muzeu Kombëtar i Artit Aziatik sjell përballë mëndafshin e qëndisur kinez dhe arin, argjendin e bakrin japonez, në një ekspozitë që hapet më 7 nëntor 2026.
Muzeu Kombëtar i Artit Aziatik i Smithsonian-it në Washington D.C. njoftoi ekspozitën e re “Woven and Cast: Chinese Textiles and Japanese Metalwork from the Shirley Z. Johnson Collection”, e cila hapet të shtunën, më 7 nëntor 2026, dhe do të qëndrojë e hapur deri të dielën, më 28 nëntor 2027 — siç njofton vetë muzeu në faqen e vet të shtypit.
Ekspozita sjell përballë tekstilet kineze të fundit perandorak — nga dinastitë Ming dhe Qing, shekujt XV–XIX — me metalpunimin bashkëkohor japonez nga koleksioni i filantropes Shirley Z. Johnson (1940–2021), e cila ia dhuroi muzeut. Të ekspozuara krah njëri-tjetrit, tekstilet dhe veprat metalike zbulojnë ngjashmëri të papritura në teksturë dhe shkëlqim: fijet e mëndafshta, disa të mbështjella me filamentë pendë palloi e disa me metal, pranë arit, argjendit dhe bakrit të punuar me derdhje e çekan.
Johnson ishte avokate, mbrojtëse e kauzës së autizmit, banore e Washington D.C.-së për gati 50 vjet, si dhe anëtare bordi e muzeut në vitet 2004–2012 dhe 2017–2021. Ajo grumbullonte vetëm metalpunim japonez të shekujve XX–XXI dhe tekstile kineze të dinastive Ming e Qing, dhe i la muzeut mbi 60 vepra artistësh bashkëkohorë japonezë të metalit — duke u bërë pioniere që ndihmoi njohjen globale të kësaj fushe. Ekspozita është pjesë e serisë së muzeut që ndriçon koleksionet e grave amerikane, në nderim të 250-vjetorit të Shteteve të Bashkuara.
Drejtori i muzeut, Chase Robinson, e përshkruan qasjen e ekspozitës: “Me këtë ekspozitë synojmë të papriturën e qëllimshme, duke nxjerrë në pah lidhjet e habitshme që mund të gjenden mes materialeve nga histori e tradita artistike të ndryshme”. Bashkë-kuratori Jan Stuart, kurator i artit kinez, vëren: “Shiritat metalikë mund të enden si pëlhurë, dhe tekstilet me fije metalike mund të shkëlqejnë si ar”. Ndërsa bashkë-kuratorja Sol Jung thekson se lëvizja e ujit është temë qendrore si në artin japonez ashtu edhe në atë kinez, duke përfaqësuar lidhje kulturore dhe burime të përbashkëta frymëzimi.
Ekspozitën e shoqërojnë dy video: njëra, dy-minutëshe, tregon nga afër procesin e krijimit dhe të ruajtjes së tekstileve të endura e të qëndisura; tjetra, me artistët bashkëkohorë japonezë të metalit Ōsumi Yukie dhe Tanaka Terukazu, detajon derdhjen, çekanosjen dhe procese të tjera. Tekstilet kineze mbajnë simbole që tregonin gradën në oborr dhe statusin e mbajtësit, si dhe urime për begati e jetëgjatësi; imazhet e tyre vijnë nga peizazhe natyrore, kafshë e shpendë.
Ekspozita të tjera të së njëjtës seri përfshijnë “Adorned in Gold: Japanese Lacquer from the Jacqueline Avant Collection”, që hapet më 21 nëntor, ndërsa “Of the Hills: Pahari Paintings from India’s Himalayan Kingdoms” u zhvillua nga 18 prilli deri më 26 korrik. “Woven and Cast” mbështetet nga Mitsubishi Corporation; muzeu, i vendosur në National Mall në Washington D.C., është falas për vizitorët.
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