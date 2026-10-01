Syrigos: Greqia «u tërhoq» dy herë në 2024 para anijeve luftarake turke gjatë kërkimeve për kabllon e energjisë
Deputeti i Demokracisë së Re dhe profesori i së Drejtës Ndërkombëtare, Angelos Syrigos, pranoi publikisht se Greqia është tërhequr dy herë përballë presionit turk gjatë kërkimeve nënujore për interkoneksionin e energjisë elektrike Greqi–Qipro. Siç deklaroi ai për televizionin publik ERTNews, dy incidentet ndodhën në vitin 2024, kur anijet luftarake turke u shfaqën në zonën e kërkimeve pranë Kasosit.
«Herën e parë, në korrik, pesë anije luftarake turke u dislokuan në zonë me qëllim pengimin e kërkimeve të shtratit të detit», tha Syrigos për ERTNews. Incidenti i dytë, sipas tij, ndodhi në nëntor, me një prani të re të anijeve luftarake turke në zonën fqinje.
Deklarata e deputetit grek gjeti jehonë të gjerë në Turqi. Agjencia turke e lajmeve Anadolu e transmetoi deklaratën «me triumf», siç raportojnë mediat greke, me titullin «Deputeti grek pranoi se u tërhoqën në 2024, kur Turqia dërgoi anije luftarake». Deklarata ka ngjallur debate të ashpra në Athinë për menaxhimin e qeverisë në çështjen e kabllos.
Çështja e kabllos, e njohur si Great Sea Interconnector (GSI), është kthyer në një nga pikat më të nxehta të marrëdhënieve greko-turke. Sipas ministrit të Jashtëm grek, Giorgos Gerapetritis, Athina do të vazhdojë me lejet dhe njoftimet NAVTEX të nevojshme për kërkimet dhe shtrimin e kabllos, pa kërkuar leje nga Turqia. Rreth 60 për qind e kërkimeve të shtratit të detit kanë përfunduar, ndërsa pjesa tjetër ndodhet në ujëra të kontestuara, ku kërkimet pritet të rifillojnë në tetor.
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