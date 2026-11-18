Bahreini akuzon Iranin dhe thotë se interceptoi sulme ajrore: pas alarmit të dytë brenda natës, rreziku kaloi
Bahreini ka akuzuar Iranin për sulme të vazhdueshme ndaj vendit dhe ka njoftuar se forcat e tij interceptuan një numër sulmesh ajrore, në një natë me dy alarme rreziku radhazi që përfunduan me njoftimin se rreziku kaloi. Siç njofton Al Jazeera, Komanda e Përgjithshme e Forcave të Mbrojtjes së Bahreinit e bëri akuzën ndaj Teheranit në një deklaratë të publikuar gjatë natës, duke shtuar se sulmet ajrore u interceptuan të mërkurën.
Ministria e Brendshme kishte lëshuar më parë alarmin e dytë të rrezikut brenda pak orësh, duke u kërkuar banorëve të shmangnin rrugët kryesore nëse nuk ishte e nevojshme, të ruanin qetësinë dhe të shkonin në vendin më të afërt të sigurt. Rreth gjysmë ore më vonë, e njëjta ministri njoftoi se rreziku kishte kaluar, ndonëse masat paraprake mbeten në fuqi.
Edhe sipas raportimit të Reuters, Bahreini dha sinjalin e qetësisë herët të mërkurën, gati një orë pas paralajmërimit për një kërcënim të mundshëm, ndërsa ministria nuk e specifikoi natyrën e kërcënimit në njoftimin e saj. Reuters kujton se një alarm ishte lëshuar edhe të martën dhe se Bahreini është selia e Flotës së Pestë të Marinës së SHBA-së.
Alarmet e natës vijnë pas shkëmbimeve të zjarrit të së martës, kur Irani tha se kishte shënjestruar një sistem radari amerikan në Bahrein dhe SHBA-ja u përgjigj duke goditur një lëshues raketash iranian në ishullin Qeshm, pranë Ngushticës së Hormuzit. Sipas Al Jazeera-s, sulmi i së martës ishte i treti i konfirmuar i Iranit brenda pesë ditësh ndaj objektivave ushtarake amerikane në Bahrein, pas një qetësie relative prej rreth dy muajsh në rajon.
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