Saeima miraton qeverinë e dytë të Kulbergsit me 57 vota pro, koalicioni merr mbështetje edhe nga opozita
Saeima miratoi të martën përbërjen e qeverisë së dytë të kryeministrit Andris Kulbergs, me 57 vota pro, 34 kundër dhe pesë deputetë që nuk votuan, siç njofton LSM përmes Bytes Europe. Votimi u mbajt në orën 22:27, pas një seance që kishte nisur në orën 15:00 dhe debatesh që zgjatën më shumë se shtatë orë, ndërsa përbërja e kabinetit ishte shpallur po atë mëngjes.
Qeveria mbështetet në aleancën e dy forcave, Listës së Bashkuar të Kulbergsit dhe Aleancës Kombëtare, që së bashku kanë një shumicë të ngushtë prej 51 vendesh në parlamentin me 100 vende. Sipas raportimit të Reuters, shumica u përforcua nga shtatë deputetë të partisë opozitare Letonia e Para, të cilët iu bashkuan 50 deputetëve të koalicionit. Lista e Bashkuar fitoi 35.3 për qind të votave në zgjedhjet e muajit të kaluar, rezultati më i lartë për një forcë të vetme që nga rifitimi i pavarësisë së Letonisë në vitin 1991.
Kulbergs u zotua të nxisë rritjen e sektorit privat dhe të ulë numrin e punonjësve të qeverisë. Para votimit, ai tha se eliminimi i shpenzimeve të kota dhe ndryshimi do të jenë fjalët kyçe të katër viteve të ardhshme, ndërsa pjesëmarrjen e ulët në zgjedhje e quajti një paralajmërim për politikanët, qeverinë dhe parlamentin.
Deputetë të opozitës kritikuan mënyrën e formimit të qeverisë, duke thënë se ajo u paraqit me nxitim për të respektuar afatin përpara 18 nëntorit, Ditës së Pavarësisë së Letonisë. Gjatë debatit u ngritën edhe shqetësime për mbizotërimin e burrave në kabinet dhe për faktin se disa kandidatë jopartiakë për ministra kishin studiuar ose punuar më parë me Kulbergsin në sektorin privat. Kabineti i ri, i 44-ti në historinë e vendit, ka 13 ministri, disa prej të cilave do të drejtohen nga kandidatë formalisht të paangazhuar me parti.
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