Ukraina dhe Hungaria drejt normalizimit: komisioni ndërqeveritar mblidhet në mes të muajit të ardhshëm, në rend dite ekonomia dhe minoritetet
Ukraina po përgatitet për konsultime ndërqeveritare me Hungarinë dhe Sllovakinë, në një përpjekje për të çuar përpara normalizimin e marrëdhënieve me vendet fqinje, siç njofton Antikor. Lajmin e bëri të ditur zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, Heorhii Tykhyi, në një bisedë me gazetarët, duke sqaruar se bisedimet do të mbulojnë një gamë të gjerë çështjesh, nga ekonomia te mbrojtja e të drejtave të minoriteteve kombëtare.
Në qendër të këtij raundi është komisioni ndërqeveritar Ukrainë–Hungari, i cili do të mblidhet në mes të muajit të ardhshëm. Data e saktë e takimit do të njoftohet më vonë, ndërsa ekipet e të dy vendeve kanë nisur tashmë përgatitjet për mbledhjen.
«Do të ketë një rend dite mjaft të gjerë: nga ekonomia te çështja e mbrojtjes së të drejtave të minoriteteve. Pra, do të diskutohet i gjithë rendi ukrainas-hungarez i ditës. Ky është një shenjë pozitive, normalizim i marrëdhënieve, lëvizje përpara. Na duhet kjo. Falënderojmë partnerët hungarezë për konstruktivitetin dhe jemi gati të ecim më tej», tha Tykhyi.
Paralelisht, konsultimet ndërqeveritare me Sllovakinë janë planifikuar qysh javën e ardhshme. Në nivel qeveritar, palët do të mund të diskutojnë çështje më konkrete, ndërsa detajet për këto bisedime do të njoftohen veçmas.
Tykhyi konfirmoi gjithashtu se takimi i liderëve të Ukrainës dhe Hungarisë mbetet në rend dite. Sipas tij, ekipet vazhdojnë përgatitjen dhe pala ukrainase është gati për negociata, ndërsa marrëdhëniet mes dy vendeve po normalizohen në përgjithësi dhe një takim i tillë do të lejonte përparime thelbësore.
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