Irani ofron hapjen e Hormuzit brenda dy ditësh në vend të shtatë, nëse SHBA-ja u përgjigjet shtatë pikave të tij
Irani ka ofruar shkurtimin e afatit të zbatimit të kuadrit të tij prej shtatë pikash për t’i dhënë fund luftës me Shtetet e Bashkuara, duke u shprehur i gatshëm ta rihapë Ngushticën e Hormuzit brenda dy ditësh në vend të shtatë, nëse Uashingtoni u përgjigjet favorshëm pikave iraniane, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj të drejtpërdrejta nga Teherani.
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tregoi se Teherani po bën koncesione në kuadrin e propozimit të tij, ndërsa theksoi se zbatimi i përshpejtuar varet nga përgjigjja amerikane ndaj shtatë pikave. Oferta e re vjen pak orë pasi, po sipas Araghchi-t, pala katarike kishte propozuar shkurtimin e afatit të zbatimit në pesë ditë; Teherani tani shkon edhe më tej, duke e ulur vetë afatin në dy ditë.
Araghchi e lidhi ofertën edhe me gatishmërinë e përmirësuar të forcave të armatosura iraniane dhe të sistemeve të tyre të armëve, duke nënvizuar se lëvizja diplomatike nuk vjen nga pozita dobësie. Ai tha se Irani ka marrë përgjigje të favorshme nga fqinjët pas takimeve të javës së fundit me vende arabe, Turqinë dhe Pakistanin, dhe se ministrat e Jashtëm të atyre vendeve mund ta vizitojnë së shpejti Teheranin.
Sipas ministrit iranian, siguria e rajonit duhet të jetë përgjegjësi e vetë rajonit: Irani, tha ai, është në krye të Hormuzit dhe në komunikim të vazhdueshëm me fqinjët, me të cilët mund t’i zgjidhë problemet e sigurisë dhe të trafikut detar në ngushticë pa Shtetet e Bashkuara apo fuqi të tjera të huaja.
Hormuzi, nga ku para luftës kalonte rreth një e pesta e naftës së tregtuar në botë, mbetet pika qendrore e ngërçit mes Teheranit dhe Uashingtonit. Irani e lidh rihapjen e tij me heqjen e bllokadës detare dhe të sanksioneve, ndërsa SHBA-ja kërkon hapa paraprakë në dosjen bërthamore; përgjigjja amerikane ndaj ofertës së re nuk është bërë ende e ditur.
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