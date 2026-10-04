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Film

«Reporting Live»: Netflix zbulon trailer-in e thriller-it investigativ me Parineeti Chopra-n, premiera më 9 tetor

Thriller-i indian «Reporting Live», i frymëzuar nga ngjarje të vërteta, mbërrin në Netflix më 9 tetor 2026 — trailer-i i parë prezanton Parineeti Chopra-n si gazetaren investigative Sandhya, që futet thellë në rrjetin e paligjshëm të minierës së rërës.

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Netflix zbuloi sot trailer-in zyrtar të «Reporting Live», thriller-it investigativ me protagonistë Parineeti Chopra-n dhe Deven Bhojani-n, siç njofton Filme Shilmy. Filmi, i frymëzuar nga ngjarje të vërteta, mbërrin globalisht në platformë më 9 tetor 2026, dhe trailer-i i jep publikut shijen e parë të hetimit të rrezikshëm që shtyn çiftin gazetar drejt një bote ku e vërteta mbrohet me kërcënime.

Chopra luan Sandhya-n, një reportere ambicioze dhe të patrembur, ndërsa Bhojani është kameramani i saj Vinod. Një incident fatal i vendos të dy përballë një çështjeje që duket fillimisht si një detyrë e thjeshtë reportimi, por që i fut thellë në rrjetin e minierës së paligjshme të rërës — një biznes aq fitimprurës sa mbrohet nga njerëz të fuqishëm, siç citon sinopsisi i Netflix-it të publikuar nga IANS.

Në kastin e gjerë marrin pjesë edhe Amol Palekar, Adil Hussain dhe Shekhar Suman. Filmi shënon debutimin regjisorial në metrazh të gjatë të Dhruv Tripathi, që e ka bashkëshkruar skenarin me Mihir Jadhav, ndërsa producentë janë Partha Kiran Thakur dhe Joshua Shirsath.

Vetë Parineeti Chopra thotë për rolën se u tërhoq menjëherë nga «një frymë që është kurioze, e patrembur dhe e padorëzueshme derisa të gjejë të vërtetën». Aktorja thekson se është «kthimi i dytë me Netflix këtë vit, sërish në zhanrin thriller, por me një avatar të ri» — pas serialit «Shaque: Trust No One», që shënoi debutimin e saj në OTT në platformë më 24 shtator.

Me premierën më 9 tetor, «Reporting Live» pozicionohet si një nga titujt më të përfolur të muajit në platformën streaming, duke e vendosur gazetarinë investigative në qendër të një thriller-i që, sipas trailer-it, e kthen ndjekjen e së vërtetës në çështje mbijetese.

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