«The Broadway Show» fiton dy çmime Emmy në New York: Tamsen Fadal dhe Paul Wontorek triumfojnë në ceremoninë e arteve kreative
Programi javor televiziv i lajmeve të teatrit u nderua me pesë nominime dhe fitoi dy trofe më 10 tetor; Fadal arriti fitoren e saj të 14-të Emmy
«The Broadway Show with Tamsen Fadal», programi javor kombëtar i lajmeve teatrore në televizionin amerikan, fitoi dy çmime Emmy 2026 të New York-ut në ceremoninë e arteve kreative më 10 tetor, siç njofton Broadway.com. Çmimet nderojnë punën e emisionit që çdo javë sjell lajmet, intervistat dhe prapaskenat e skenës së Broadway-t dhe më gjerë.
Sipas Broadway.com, kapitulli i New York-ut i Akademisë Kombëtare të Arteve dhe Shkencave Televizive i kishte dhënë emisionit pesë nominime për Emmy-t 2026 të New York-ut. Përveç dy fitoreve, episodi «The Tonys’ First-Timers Club» u nominua në kategorinë Magazine Program: Single Program, segmenti «In the Footsteps of Bobby Darin» në Interview/Discussion: Short-Form Content, dhe vetë programi në Talk Program: Long-Form Content.
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