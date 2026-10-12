🌫️
Tiranë 14°C · Mjegull 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 90.11 ▼1.89%
ARI 4,232 ▲0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $83,880 ▲ +0.93% ETH $2,551 ▲ +1.54% XRP $1.4083 ▲ +0.53% SOL $112.1900 ▲ +1.98%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.11 ▼1.89 % ARI 4,232 ▲0.37 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.11 ▼1.89 % ARI 4,232 ▲0.37 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Fustani i artë i Rihanna-së në Hangzhou: Muzeu i Mëndafshit hap retrospektivën e madhe të Guo Pei-t me 200 krijime Kinemate amerikane dhe kanadeze kalojnë 8 miliardë dollarë — viti më i mirë për kinematë që nga 2011-ta TSMC pritet të raportojë tremujorin e gjashtë radhazi me fitim rekord, i nxitur nga vërshimi i inteligjencës artificiale Banksy hyn në muze: zbulohet galeria sekrete e muraleve e Muzeut Lucas me 12 vepra të artistit anonim «The Broadway Show» fiton dy çmime Emmy në New York: Tamsen Fadal dhe Paul Wontorek triumfojnë në ceremoninë e arteve kreative
Menu
Teater

«The Broadway Show» fiton dy çmime Emmy në New York: Tamsen Fadal dhe Paul Wontorek triumfojnë në ceremoninë e arteve kreative

Programi javor televiziv i lajmeve të teatrit u nderua me pesë nominime dhe fitoi dy trofe më 10 tetor; Fadal arriti fitoren e saj të 14-të Emmy

· 2 min lexim

«The Broadway Show with Tamsen Fadal», programi javor kombëtar i lajmeve teatrore në televizionin amerikan, fitoi dy çmime Emmy 2026 të New York-ut në ceremoninë e arteve kreative më 10 tetor, siç njofton Broadway.com. Çmimet nderojnë punën e emisionit që çdo javë sjell lajmet, intervistat dhe prapaskenat e skenës së Broadway-t dhe më gjerë.

Sipas Broadway.com, kapitulli i New York-ut i Akademisë Kombëtare të Arteve dhe Shkencave Televizive i kishte dhënë emisionit pesë nominime për Emmy-t 2026 të New York-ut. Përveç dy fitoreve, episodi «The Tonys’ First-Timers Club» u nominua në kategorinë Magazine Program: Single Program, segmenti «In the Footsteps of Bobby Darin» në Interview/Discussion: Short-Form Content, dhe vetë programi në Talk Program: Long-Form Content.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu