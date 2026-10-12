Quentin Tarantino sjell premierën e parë botërore në West End: «The Popinjay Cavalier» me Sacha Baron Cohen-in hapet në mars 2027
Regjisori fitues i dy çmimeve Oscar bën debutimin e tij teatror si autor dhe regjisor në Teatrin Phoenix të Londrës; ylli i «Borat»-it luan rolin kryesor në debutimin e tij në skenën londineze
Sony Pictures Entertainment dhe Sonia Friedman Productions njoftuan të dielën se drama e parë teatrore e shkruar nga Quentin Tarantino, «The Popinjay Cavalier», do të ketë premierën botërore në West End-in e Londrës në mars 2027, siç njofton Associated Press. Shfaqjet paraprake (previews) nisin më 23 shkurt, ndërsa hapja zyrtare do të jetë më 18 mars në Teatrin Phoenix, një nga skenat më emblematike të West End-it.
Rolin kryesor të Popinjay Cavalier-it do ta luajë Sacha Baron Cohen, në debutimin e tij në skenën profesionale dhe në West End. Regjinë e shfaqjes e mban vetë Tarantino. Komedia zhvillohet në Europën e viteve 1830 dhe përshkruhet si «komedi e zhurmshme mashtrimi dhe maskimi», e frymëzuar nga epikat e mëdha të shpatave të teatrit dhe ekranit, sipas Playbill.
Cohen, i njohur për personazhet e tij satirike si Borat dhe Ali G, e pranoi rolin pa hezitim. «Kur më telefonoi Quentin, thashë po pa e lënë të thoshte as fjalinë e parë», u shpreh ai në deklaratën zyrtare, duke shtuar se mezi pret «të humbasim virgjërinë e West End-it bashkë» — një batutë që nënvizon sa e pazakontë është kjo bashkëpunim për të dy.
Tarantino, fitues i dy çmimeve Oscar për skenarin dhe i njohur për filma si «Pulp Fiction», «Reservoir Dogs», duologjia «Kill Bill» dhe «Inglourious Basterds», nuk ka drejtuar asnjë film që prej «Once Upon a Time in Hollywood» (2019). Ai ka thënë se, nëse shfaqja pritet mirë, mund ta adaptojë si filmin e dhjetë dhe të fundit të karrierës së tij kinematografike.
Biletat dalin në shitje të hënën, më 12 tetor: regjistrimi në PopinjayPlay.com hapet në orën 9:00 të mëngjesit (ora e Londrës), ndërsa shitjet e përgjithshme nisin në mesditë. Pritshmëria është e madhe — fjala është për debutimin teatror të një prej regjisorëve më të famshëm të gjeneratës së tij dhe për debutimin në skenë të një prej komikëve më të njohur të kohës.
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