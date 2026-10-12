☁️
Tiranë 13°C · Vranët 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 89.99 ▼2.03%
ARI 4,227 ▲0.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $83,858 ▲ +1.02% ETH $2,543 ▲ +1.39% XRP $1.4061 ▲ +0.41% SOL $111.6000 ▲ +1.41%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 89.99 ▼2.03 % ARI 4,227 ▲0.26 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 89.99 ▼2.03 % ARI 4,227 ▲0.26 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Sulme ajrore godasin Sana-në dhe Taizin: fëmijë i vrarë në kryeqytetin jemenas, tre të plagosur Gjyqtarja federale bllokon reklamat me para publike që glorifikojnë Trump-in Hapet në Los Anxhelos ekspozita e artit maori «Uhengaparaoa, Taonga Tuku Iho»: manteli stërgjyshor kaitaka dialogon me artistët bashkëkohorë Mbyllen edhe të hënën shkollat e kompleksit Grava në Athinë: era e gazit dërgon rreth 4.000 nxënës në mësimin online «Jimmy»: vajza e James Stewart-it lavdëron KJ Apa-në — «E solli babanë tim në jetë, pa bërë imitim»
Menu
Teater

Quentin Tarantino sjell premierën e parë botërore në West End: «The Popinjay Cavalier» me Sacha Baron Cohen-in hapet në mars 2027

Regjisori fitues i dy çmimeve Oscar bën debutimin e tij teatror si autor dhe regjisor në Teatrin Phoenix të Londrës; ylli i «Borat»-it luan rolin kryesor në debutimin e tij në skenën londineze

· 2 min lexim

Sony Pictures Entertainment dhe Sonia Friedman Productions njoftuan të dielën se drama e parë teatrore e shkruar nga Quentin Tarantino, «The Popinjay Cavalier», do të ketë premierën botërore në West End-in e Londrës në mars 2027, siç njofton Associated Press. Shfaqjet paraprake (previews) nisin më 23 shkurt, ndërsa hapja zyrtare do të jetë më 18 mars në Teatrin Phoenix, një nga skenat më emblematike të West End-it.

Rolin kryesor të Popinjay Cavalier-it do ta luajë Sacha Baron Cohen, në debutimin e tij në skenën profesionale dhe në West End. Regjinë e shfaqjes e mban vetë Tarantino. Komedia zhvillohet në Europën e viteve 1830 dhe përshkruhet si «komedi e zhurmshme mashtrimi dhe maskimi», e frymëzuar nga epikat e mëdha të shpatave të teatrit dhe ekranit, sipas Playbill.

Cohen, i njohur për personazhet e tij satirike si Borat dhe Ali G, e pranoi rolin pa hezitim. «Kur më telefonoi Quentin, thashë po pa e lënë të thoshte as fjalinë e parë», u shpreh ai në deklaratën zyrtare, duke shtuar se mezi pret «të humbasim virgjërinë e West End-it bashkë» — një batutë që nënvizon sa e pazakontë është kjo bashkëpunim për të dy.

Tarantino, fitues i dy çmimeve Oscar për skenarin dhe i njohur për filma si «Pulp Fiction», «Reservoir Dogs», duologjia «Kill Bill» dhe «Inglourious Basterds», nuk ka drejtuar asnjë film që prej «Once Upon a Time in Hollywood» (2019). Ai ka thënë se, nëse shfaqja pritet mirë, mund ta adaptojë si filmin e dhjetë dhe të fundit të karrierës së tij kinematografike.

Biletat dalin në shitje të hënën, më 12 tetor: regjistrimi në PopinjayPlay.com hapet në orën 9:00 të mëngjesit (ora e Londrës), ndërsa shitjet e përgjithshme nisin në mesditë. Pritshmëria është e madhe — fjala është për debutimin teatror të një prej regjisorëve më të famshëm të gjeneratës së tij dhe për debutimin në skenë të një prej komikëve më të njohur të kohës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu