Raportet finale para së enjtes: Patrick dhe Yankoff jashtë për Commanders, vetëm Harrison në dyshim për Giants
Washington Commanders do të shkojnë në MetLife Stadium pa qendrën e tyre titullare, ndërsa New York Giants vijnë pothuajse të plotë në ndeshjen e së enjtes mbrëma. Sipas raportit zyrtar të statusit të lojës në commanders.com, qendra Lucas Patrick (tronditje) dhe tight end Colson Yankoff (gju) janë shpallur jashtë për Thursday Night Football të Javës 10, të enjten, 12 nëntor, në orën 8:15 p.m. ET, kundër Giants (5-2-1), kryesuesve të NFC East. Commanders janë 2-5-1.
Patrick hyri në protokollin e tronditjes gjatë ndeshjes kundër Los Angeles Rams dhe nuk u stërvit gjatë gjithë javës. Trajneri kryesor Dan Quinn e konfirmoi më herët gjatë javës se veterani Nick Allegretti do të startojë si qendër. Allegretti është veteran shtatëvjeçar me 34 starte në 107 ndeshje, i cili startoi gjatë gjithë vitit 2024 si guard i majtë për Washingtonin. Detyra e tij do të jetë e vështirë: sipas faqes zyrtare të Commanders, Giants bëjnë blitz me shkallën e tretë më të lartë në ligë.
Yankoff, i cili ka vetëm 3 kapje për 22 jardë këtë sezon, mungon gjithashtu pas një problemi në gju që e ka penguar që nga java e kaluar; as ai nuk u stërvit gjatë gjithë javës. Humbja e tij ndihet edhe përtej sulmit, pasi ai është një kontribues kyç në ekipet speciale, me 185 snap-e në ekipet speciale.
Në tabelën e së mërkurës për Commanders ka edhe lajme më të mira. Wide receiver Treylon Burks (këmbë) nuk u stërvit të mërkurën, pasi të martën ishte i kufizuar, por nuk ka asnjë përcaktim për ndeshjen. Quarterback Jayden Daniels (bërryli i majtë) u stërvit plotësisht gjatë gjithë javës dhe nuk ka përcaktim, ndërsa tight end Chig Okonkwo (ijë) ishte plotësisht në stërvitje të mërkurën.
Giants, sipas raportit final të giants.com dhe raportit final të USA Today Giants Wire, kanë vetëm një lojtar me përcaktim për ndeshjen: linebacker Malik Harrison (ijë) është në dyshim. Quarterback J.J. McCarthy (ijë) dhe running back Cam Skattebo (kofshë e pasme) ishin pjesëmarrës të plotë të martën dhe nuk kanë përcaktim, kështu që të dy do të luajnë.
Konteksti i divizionit e bën ndeshjen edhe më të rëndësishme. Të dyja skuadrat barazuan 27-27 në Javën 5 në Washington, dhe Giants tani kryesojnë NFC East me rekordin 5-2-1, ndërsa Commanders janë 2-5-1. Me një qendër të re në vijën e parë dhe një Giants pothuajse të plotë, dueli i së enjtes në MetLife do të vendoset në masë të madhe nga mënyra se si Allegretti dhe sulmi i Washingtonit përballen me presionin e Giants.
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