Schlittler dhe Misiorowski fitojnë njëzëri Cy Young, Varland dhe Miller relieverët e vitit në çmimet e para të BBWAA-së
Cam Schlittler i New York Yankees, 25 vjeç, u zgjodh njëzëri fitues i çmimit Cy Young në Ligën Amerikane të mërkurën, më 11 nëntor 2026, duke marrë të 30 votat e vendit të parë dhe 210 pikë, sipas BBWAA-së. Ai udhëhoqi Ligën Amerikane me ERA 1.95 dhe 7.0 WAR për hedhës, me 239 eliminime në 193⅔ inningje, ndërsa Yankees fituan 21 nga 33 startimet e tij. Schlittler është fituesi i shtatë i Yankees në histori dhe i treti njëzëri pas Ron Guidry (1978) dhe Gerrit Cole (2023), si dhe i pari i rritur në klub që nga Guidry më 1978. Ai u zgjodh në raundin e shtatë të draftit të vitit 2022 nga Northeastern dhe debutoi në korrik 2025. Trajneri Aaron Boone tha se Schlittler pati një sezon aq dominues sa mund ta ketë një hedhës startues dhe se çmimi është plotësisht i merituar, sipas USA TODAY.
Në votimin e Ligës Amerikane, Dylan Cease i Toronto Blue Jays u rendit i dyti me 110 pikë — vendi i dytë i dytë në karrierë pas vitit 2022 — i ndjekur nga Parker Messick i Cleveland Guardians, debutues, i treti me 84 pikë, Drew Rasmussen me 72 dhe Sonny Gray me 21.
Jacob Misiorowski i Milwaukee Brewers, 24 vjeç, fitoi njëzëri Cy Young në Ligën Kombëtare me 210 pikë, më i riu fitues që nga Clayton Kershaw më 2011. Ai regjistroi ERA 1.80 dhe 252 eliminime në 174⅔ inningje, me 13 eliminime për nëntë inningje, dhe udhëhoqi ligën në shtatë kategori statistikore. Ai është fituesi i dytë i Brewers në Ligën Kombëtare pas Corbin Burnes (2021), dhe vjen pas titullit të parë kampion të Brewers në World Series.
Në votimin e Ligës Kombëtare, Cristopher Sánchez i Philadelphia Phillies u rendit i dyti me 99 pikë — i dyti për të dytin vit radhazi, vetëm një pikë para Chris Sale të Braves me 98 pikë — i ndjekur nga Yoshinobu Yamamoto me 63 dhe Jesús Luzardo me 34.
Kjo është vetëm hera e tretë në histori që fituesit e Cy Young në të dy ligat janë njëzëri, pas viteve 1968 dhe 2022. Fletët e votimit u dorëzuan para playoff-it.
Për herë të parë, BBWAA votoi edhe Relieverin e Vitit. Në Ligën Amerikane fitoi Louis Varland i Toronto Blue Jays me 146 pikë dhe 16 vota të vendit të parë — me bilanc 5-6, ERA 1.27, 35 shpëtim dhe 97 eliminime në 78 inningje — para Cade Smith të Guardians me 133 pikë dhe Bryan Baker të Rays me 111. Në Ligën Kombëtare fitoi njëzëri Mason Miller i San Diego Padres me 210 pikë — me bilanc 5-2, ERA 1.67, 38 shpëtim dhe 129 eliminime në 70 inningje — para Jhoan Duran të Phillies me 110 pikë dhe Trevor Megill të Brewers me 66.
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