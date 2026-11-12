Nata e NBA-së: Dončić shënon 32 pikë për Lakers në Milwaukee, Harden udhëheq Cavaliers në New York
Los Angeles Lakers fituan 123-112 në Milwaukee ndaj Bucks, sipas ESPN, falë Luka Dončić, i cili shënoi 32 pikë, mori 5 kërcime dhe dha 5 asistime. Sandro Mamukelashvili shtoi 23 pikë dhe Austin Reaves 18 pikë për Lakers, ndërsa për Milwaukee u dalluan Tyler Herro me 27 pikë dhe Jaime Jaquez Jr. me 25 pikë.
Cleveland Cavaliers fituan 115-107 në New York ndaj Knicks, me James Harden protagonist me 32 pikë, sipas ESPN. Donovan Mitchell shtoi 23 pikë, 7 kërcime dhe 6 asistime për Cleveland, ndërsa për New York Jalen Brunson shënoi 27 pikë dhe Karl-Anthony Towns regjistroi 21 pikë, 11 kërcime dhe 8 asistime.
Denver Nuggets fituan 123-118 ndaj Memphis Grizzlies, me Jamal Murray që shënoi 30 pikë, sipas ESPN. Nikola Jokić shtoi 27 pikë, 11 kërcime dhe 8 asistime, ndërsa Cameron Johnson shënoi 23 pikë për Denver. Për Memphis u dalluan Jaylen Wells dhe Ty Jerome, secili me 22 pikë.
Brooklyn Nets shënuan 145 pikë dhe fituan 145-111 në New Orleans ndaj Pelicans, sipas ESPN. Michael Porter Jr. dhe Egor Demin shënuan nga 22 pikë secili, ndërsa Julius Randle shtoi 17 pikë për Brooklyn. Për New Orleans, Zion Williamson shënoi 29 pikë.
Boston Celtics fituan 98-93 ndaj Toronto Raptors, sipas ESPN. Jayson Tatum udhëhoqi Bostonin me 24 pikë, 7 kërcime dhe 8 asistime, ndërsa Derrick White shtoi 19 pikë. Për Toronto, Ja’Kobe Walter shënoi 17 pikë.
Indiana Pacers fituan 114-101 ndaj Washington Wizards, sipas ESPN. Pascal Siakam shënoi 28 pikë dhe mori 8 kërcime, Ivica Zubac shtoi 20 pikë dhe 12 kërcime, ndërsa Andrew Nembhard regjistroi 17 pikë dhe 10 asistime për Indiana. Për Washington, Kyshawn George shënoi 25 pikë dhe Anthony Davis 21 pikë dhe 13 kërcime.
Dy ndeshjet e tjera të mbrëmjes, Warriors-Rockets dhe Thunder-Trail Blazers, ishin ende në zhvillim në kohën e publikimit dhe do të mbulohen në kontrollin e radhës. Detroit Pistons nuk luajtën të mërkurën; ata luajnë të enjten në Washington.
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