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NBA

Wembanyama shënon 32 pikë dhe 5 bllokime, Spurs fitojnë 124-119 ndaj Bulls në Chicago

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Wembanyama shënon 32 pikë dhe 5 bllokime, Spurs fitojnë 124-119 ndaj Bulls në Chicago
MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JANUARY 11: Victor Wembanyama #1 of the San Antonio Spurs goes to the basket against Rudy Gobert #27 of the Minnesota Timberwolves in the second quarter at Target Center on January 11, 2026 in Minneapolis, Minnesota. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by David Berding/Getty Images)

San Antonio Spurs fituan 124-119 ndaj Chicago Bulls të mërkurën, më 11 nëntor 2026, në Chicago, në një ndeshje të ngushtë që u vendos vetëm në minutat e fundit, sipas përmbledhjes së ESPN për takimin e përfunduar.

Victor Wembanyama ishte figura kryesore e fitores. Qendra e San Antonios shënoi 32 pikë, mori 9 kërcime dhe regjistroi 5 bllokime, duke gjuajtur 13 nga 18 nga fusha në 32 minuta lojë. Prania e tij në të dyja anët e fushës i dha Spurs avantazhin vendimtar në momentet kur Chicago po përpiqej të kthehej në lojë.

Dylan Harper e mbështeti Wembanyaman me 18 pikë, 6 kërcime dhe 10 asistime, ndërsa De’Aaron Fox shtoi 17 pikë dhe 9 asistime. Me dy organizatorë të tjerë në formë, San Antonio e shpërndau lojën dhe gjeti vazhdimisht zgjidhje në sulm, edhe kur mbrojtja e Bulls u shtrëngua.

Për Chicago, Jalen Smith udhëhoqi me 23 pikë, duke gjuajtur 8 nga 9 nga fusha dhe 5 nga 5 për tre pikë. Nic Claxton shtoi 17 pikë dhe Caleb Wilson 15 pikë, por përpjekja e tyre nuk mjaftoi për të përmbysur rezultatin, pasi Bulls nuk arritën të ndalnin Wembanyaman në momentet vendimtare.

Fitorja në Chicago tregon edhe një herë se sa shumë mund të ndryshojë Wembanyama rrjedhën e një ndeshjeje të ngushtë. Me 32 pikët, 9 kërcimet dhe 5 bllokimet e tij, ai e udhëhoqi San Antonion drejt një suksesi të vështirë jashtë fushe, në një mbrëmje ku kontributi i Harper dhe Fox e bëri diferencën për Spurs.

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