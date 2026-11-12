Wembanyama shënon 32 pikë dhe 5 bllokime, Spurs fitojnë 124-119 ndaj Bulls në Chicago
San Antonio Spurs fituan 124-119 ndaj Chicago Bulls të mërkurën, më 11 nëntor 2026, në Chicago, në një ndeshje të ngushtë që u vendos vetëm në minutat e fundit, sipas përmbledhjes së ESPN për takimin e përfunduar.
Victor Wembanyama ishte figura kryesore e fitores. Qendra e San Antonios shënoi 32 pikë, mori 9 kërcime dhe regjistroi 5 bllokime, duke gjuajtur 13 nga 18 nga fusha në 32 minuta lojë. Prania e tij në të dyja anët e fushës i dha Spurs avantazhin vendimtar në momentet kur Chicago po përpiqej të kthehej në lojë.
Dylan Harper e mbështeti Wembanyaman me 18 pikë, 6 kërcime dhe 10 asistime, ndërsa De’Aaron Fox shtoi 17 pikë dhe 9 asistime. Me dy organizatorë të tjerë në formë, San Antonio e shpërndau lojën dhe gjeti vazhdimisht zgjidhje në sulm, edhe kur mbrojtja e Bulls u shtrëngua.
Për Chicago, Jalen Smith udhëhoqi me 23 pikë, duke gjuajtur 8 nga 9 nga fusha dhe 5 nga 5 për tre pikë. Nic Claxton shtoi 17 pikë dhe Caleb Wilson 15 pikë, por përpjekja e tyre nuk mjaftoi për të përmbysur rezultatin, pasi Bulls nuk arritën të ndalnin Wembanyaman në momentet vendimtare.
Fitorja në Chicago tregon edhe një herë se sa shumë mund të ndryshojë Wembanyama rrjedhën e një ndeshjeje të ngushtë. Me 32 pikët, 9 kërcimet dhe 5 bllokimet e tij, ai e udhëhoqi San Antonion drejt një suksesi të vështirë jashtë fushe, në një mbrëmje ku kontributi i Harper dhe Fox e bëri diferencën për Spurs.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.