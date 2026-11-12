Patriots përjashtojnë Henderson, Davis dhe Ben Brown për Mynihun, A.J. Brown kthehet i kufizuar në stërvitje
New England Patriots do të shkojnë në Mynih pa tre lojtarë të rëndësishëm. Të mërkurën, skuadra i përjashtoi zyrtarisht për ndeshjen e së dielës kundër Detroit Lions gardianin Ben Brown (gju), mbrojtësin e krahut Carlton Davis (gju) dhe running back-un TreVeyon Henderson (sëmundje), sipas Pro Football Talk.
Mungesat e tyre e bëjnë më të vështirë detyrën e Patriots në udhëtim, në një ndeshje ku New England (5-4) përballet me Detroitin (6-2) në Mynih të dielën.
Lajmi më inkurajues për New England erdhi nga kthimi i wide receiver-it A.J. Brown, i cili mori pjesë në mënyrë të kufizuar në stërvitje pasi kishte munguar në dy ndeshjet e fundit për shkak të një dëmtimi në gju. Ai kishte qenë i listuar si jashtë në pesë raportet e fundit të stërvitjes së skuadrës.
Gjithashtu nuk u stërvitën të mërkurën tight end-i Cameron Latu (shpinë), gardiani Walter Rouse (tronditje), safety Brenden Schooler (kofshë e pasme) dhe running back-u Rhamondre Stevenson (gju). Stevenson ishte raportuar tashmë jashtë për disa javë, përfshirë edhe ndeshjen në Mynih.
Përveç A.J. Brown, të kufizuar në stërvitje ishin safety Kevin Byard (gjoks), fullback-u Reggie Gilliam (gju), tight end-i Hunter Henry (këmbë), right tackle Morgan Moses (këmbë), gardiani Greg Van Roten (kofshë e pasme) dhe cornerback-u Charles Woods (kofshë e pasme). Quarterback-u Drake Maye (shpatulla e djathtë) mori pjesë plotësisht në stërvitje.
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