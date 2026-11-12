☁️
Tiranë 17°C · Vranët 12 Nëntor 2026
S&P 500 7,619 ▲1.31%
DOW 52,486 ▲0.49%
NASDAQ 25,466 ▲1.6%
NAFTA 85.53 ▼1.16%
ARI 3,984 ▼0.41%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
₿ CRYPTO
BTC $73,547 ▼ -0.38% ETH $2,042 ▼ -1.18% XRP $1.0389 ▼ -1.66% SOL $82.7000 ▼ -0.39%
S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 85.53 ▼1.16 % ARI 3,984 ▼0.41 % S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 85.53 ▼1.16 % ARI 3,984 ▼0.41 %
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
12 Nën 2026
Breaking
Nacua nuk shkon në listën e të dëmtuarve, por Rams e presin jashtë për një periudhë të konsiderueshme Kucherov bën hat trick natyral në periodën e tretë, Lightning shkatërrojnë Sabres 8-3 në Buffalo Libri i Caitlin Clark shpallet numri një në listën e New York Times për librat me figura për fëmijë Blue Jays hyjnë në garën për Skubalin, Dodgers duan vetëm kontratë afatshkurtër Raportet finale para së enjtes: Patrick dhe Yankoff jashtë për Commanders, vetëm Harrison në dyshim për Giants
Menu
NFL

Patriots përjashtojnë Henderson, Davis dhe Ben Brown për Mynihun, A.J. Brown kthehet i kufizuar në stërvitje

· 2 min lexim
Patriots përjashtojnë Henderson, Davis dhe Ben Brown për Mynihun, A.J. Brown kthehet i kufizuar në stërvitje

New England Patriots do të shkojnë në Mynih pa tre lojtarë të rëndësishëm. Të mërkurën, skuadra i përjashtoi zyrtarisht për ndeshjen e së dielës kundër Detroit Lions gardianin Ben Brown (gju), mbrojtësin e krahut Carlton Davis (gju) dhe running back-un TreVeyon Henderson (sëmundje), sipas Pro Football Talk.

Mungesat e tyre e bëjnë më të vështirë detyrën e Patriots në udhëtim, në një ndeshje ku New England (5-4) përballet me Detroitin (6-2) në Mynih të dielën.

Lajmi më inkurajues për New England erdhi nga kthimi i wide receiver-it A.J. Brown, i cili mori pjesë në mënyrë të kufizuar në stërvitje pasi kishte munguar në dy ndeshjet e fundit për shkak të një dëmtimi në gju. Ai kishte qenë i listuar si jashtë në pesë raportet e fundit të stërvitjes së skuadrës.

Gjithashtu nuk u stërvitën të mërkurën tight end-i Cameron Latu (shpinë), gardiani Walter Rouse (tronditje), safety Brenden Schooler (kofshë e pasme) dhe running back-u Rhamondre Stevenson (gju). Stevenson ishte raportuar tashmë jashtë për disa javë, përfshirë edhe ndeshjen në Mynih.

Përveç A.J. Brown, të kufizuar në stërvitje ishin safety Kevin Byard (gjoks), fullback-u Reggie Gilliam (gju), tight end-i Hunter Henry (këmbë), right tackle Morgan Moses (këmbë), gardiani Greg Van Roten (kofshë e pasme) dhe cornerback-u Charles Woods (kofshë e pasme). Quarterback-u Drake Maye (shpatulla e djathtë) mori pjesë plotësisht në stërvitje.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu