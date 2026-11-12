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MLB

Brad Ausmus emërohet trajner i Astros, rikthim në Houston pas karrierës si kapës

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Brad Ausmus emërohet trajner i Astros, rikthim në Houston pas karrierës si kapës

Brad Ausmus, 57 vjeç, u emërua trajner i Houston Astros të mërkurën, më 11 nëntor 2026; njoftimin e bëri menaxheri i ri i përgjithshëm Randy Flores, sipas Associated Press. Ausmus është trajneri i 21-të në historinë e klubit.

Ai zëvendëson Joe Espadën, kontratës së të cilit nuk iu rinovua pas eliminimit të Astros nga Chicago White Sox në serinë Wild Card. Kandidatë të tjerë që Houston shqyrtoi ishin Albert Pujols, Morgan Ensberg dhe Luis Urueta.

Flores tha se janë shumë të kënaqur ta mirëpresin Ausmusin sërish në organizatën e Astros dhe se ai i la përshtypje gjatë procesit të intervistave me lidershipin, energjinë dhe ekspertizën. Ausmus tha se Astros dhe qyteti i Houstonit kanë qenë pjesë e madhe e jetës së tij dhe se mezi pret të nisë punën.

Është detyra e tretë si trajner për Ausmusin: Detroit Tigers 2014–2017 (bilanc 314-332; sezoni më i mirë 2014 me 90-72, titulli i AL Central, pastaj eliminim nga Orioles në ALDS) dhe Los Angeles Angels 2019 (72-90). Së fundmi ai ishte trajner stoli i New York Yankees nga 2024 deri sezonin e kaluar.

Si lojtar, Ausmus luajti 18 vjet si kapës: 1,971 ndeshje gjithsej, prej tyre 1,259 me Astros (1997–98 dhe 2001–08) — më shumë se çdo kapës tjetër në historinë e klubit; fitoi tre Gold Glove me Houstonin, ishte All-Star më 1999 me Tigers dhe luajti në World Series 2005 me Astros.

Me këtë emërim, Angels mbeten skuadra e vetme pa trajner.

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