Projektligji për forcimin e të ardhurave hyn sot në seancën plenare në Greqi, paketa 2,2 miliardë euro
Paketa përfshin llogari kursimi-investimi për fëmijët, bonus Krishtlindjesh 500 euro për punonjësit publikë dhe lehtësira tatimore për familjet me tre fëmijë, bujqit dhe profesionistët e lirë
Projektligji i Ministrisë së Ekonomisë Kombëtare dhe Financave me titull “Forcimi i të ardhurave të disponueshme, i kursimit dhe i investimeve” hyn sot, e enjte 12 nëntor, për diskutim në seancën plenare të Parlamentit grek, siç njofton ERT. Projektligji u miratua në parim të mërkurën në komisionin parlamentar kompetent me votat e shumicës.
Në votimin në parim, Demokracia e Re votoi pro, KKE kundër, ndërsa partitë e tjera u rezervuan për seancën plenare.
Zëvendësministri për politikën fiskale, Thanos Petralias, tha se projektligji ka vetëm rregullime pozitive, masa me vlerë 2,2 miliardë euro. Ai hodhi poshtë kërkesat e opozitës për pagë të plotë të 13-të dhe pension të 13-të, duke thënë se do të kushtonin 4,3 miliardë euro dhe do të rrezikonin objektivin europian të shpenzimeve dhe procedurën e deficitit të tepruar. Sipas tij, me këto masa shterohet kufiri i shpenzimeve.
Masat përfshijnë llogari kursimi-investimi për fëmijët, ku shteti ua kthen prindërve shumën e depozituar, deri në 1.200 euro në vit për fëmijë, ose shuma më të vogla sipas mundësive. Zëvendësministri për politikën tatimore, D. Markopoulos, e quajti këtë masë “kumbaraja e Pierrakakis” dhe tha se rikthen mesazhin e kursimit dhe investimit. Paketa përfshin gjithashtu bonus Krishtlindjesh 500 euro për punonjësit publikë dhe 400 euro për pensionistët, lehtësira tatimore për familjet me tre fëmijë, bujqit dhe profesionistët e lirë, ulje të parapagimit të tatimit dhe amortizime të përshpejtuara për industrinë vendase.
Raportuesja e shumicës, deputetja e Demokracisë së Re Maria Syreggela, tha se qeveria nuk jep premtime të lehta, por zgjidhje të zbatuara. Raportuesi i PASOK-ut, Paris Koukoukoulopoulos, tha se partia e tij do të votojë nene të veçanta, por se “kumbaraja” i zgjeron pabarazitë sepse nuk ka kritere të ardhurash. Folësi i KKE-së, Christos Tsokanis, tha se qeveria jep thërrime nga ato që u mori punonjësve dhe pensionistëve, ndërsa folësi i SYRIZA-s, Ioannis Karipidis, tha se qytetarët nuk e shohin rritjen ekonomike në xhepin e tyre. Stavros Fotopoulos i Elliniki Lysi tha se nuk është kundër “kumbarasë”, por kundër një mase që jep zero për atë që nuk ka mundësi të kursejë. A. Voryllas i “Niki” kërkoi një kontribut bazë publik për fëmijët me të ardhura të ulëta, ndërsa folësi i Plefsi Eleftherias, Alexandros Kazamias, i quajti masat “bakshishe” në kohën kur inflacioni galopon.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.