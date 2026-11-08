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NHL

Crosby kalon Dionne dhe zë vendin e gjashtë në historinë e NHL-së, Penguins mundin Kings 5-2

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Pittsburgh Penguins fituan 5-2 ndaj Los Angeles Kings të shtunën, më 7 nëntor 2026, në Crypto.com Arena në Los Angeles, në një mbrëmje që do të mbahet mend kryesisht për Sidney Crosby-n. Siç raporton theScore, kapiteni i Penguins regjistroi pikën e 1,772-të në karrierë dhe u ngjit i vetëm në vendin e gjashtë në listën e të gjitha kohërave të NHL-së për pikë, duke kaluar legjendën e Hall of Fame, Marcel Dionne.

Me këtë pikë, Crosby lihet pas vetëm pesë emrave në historinë e ligës: Wayne Gretzky me 2,857 pikë, Jaromir Jagr me 1,921, Mark Messier me 1,887, Gordie Howe me 1,850 dhe Ron Francis me 1,798. Sipas përmbledhjeve të ndeshjes, 39-vjeçari ka nevojë edhe për 26 pikë të tjera për të barazuar Francisin në vendin e pestë.

Tommy Novak i dha Penguins një fillim ëndrrash, duke shënuar dy herë në pesë minutat e para — në minutën 1:52 dhe në minutën 5:10 të periudhës së parë — për avantazhin 2-0. Siç shkruan Pittsburgh Hockey Now, ai start i shpejtë i lejoi Pittsburgh të kontrollonte ritmin e ndeshjes që në fillim.

Los Angeles u rikthye në lojë falë golave të Corey Perryt dhe Alex Laferrieret, të cilët e ngushtuan diferencën në 3-2 gjatë periudhës së dytë, por Penguins u larguan sërish në rezultat. Sergei Murashov bëri 26 pritje për Pittsburgh, ndërsa Crosby vulosi fitoren me një gol në portën e zbrazët në fund të periudhës së tretë, pasi Kings kishin tërhequr portierin Darcy Kuemper.

Fitorja i dha fund serisë prej katër humbjesh të Pittsburgh, një seri 0-3-1, dhe ishte hera e parë në histori që Penguins fitojnë katër ndeshje radhazi në Los Angeles. Crosby, i cili e nisi ndeshjen me 10 pikë në 16 ndeshje këtë sezon, nuk ka përfunduar asnjëherë një sezon nën mesataren e një pike për ndeshje — një tjetër dëshmi e qëndrueshmërisë së jashtëzakonshme të kapitenit.

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