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06 Nën 2026
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Tre të huaj akuzohen në SHBA: përdorën inteligjencën artificiale për të imituar drejtorë dhe avokatë dhe vodhën 129 milionë dollarë Tregjet aziatike të teknologjisë shemben pas rënies në Wall Street: KOSPI bie mbi 8% dhe ndalon tregtimin, Nikkei humb 6% IREN shtyn dërgesat e infrastrukturës për Microsoft-in dhe planifikon 15 miliardë dollarë shpenzime të reja Brukseli dërgoi një raport, në Tiranë mbërritën dy! Meta pezullon pa afat kushtet e reja tregtare dhe heq faqen e tyre pas protestave të botuesve
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Teknologji

Tregjet aziatike të teknologjisë shemben pas rënies në Wall Street: KOSPI bie mbi 8% dhe ndalon tregtimin, Nikkei humb 6%

Rënia më e thellë e aksioneve amerikane që nga prilli 2025 u përhap të premten në Azi, ku prodhuesit e çipave u goditën më rëndë nga frika për kufizime ndaj zgjerimit të inteligjencës artificiale.

· 2 min lexim

Tregjet aziatike të teknologjisë u shembën të premten, siç njofton Reuters, pasi frika nga një kontroll më i rreptë rregullator dhe një ngadalësim i zgjerimit të inteligjencës artificiale shkaktoi rënien më të thellë të aksioneve amerikane që nga prilli i vitit 2025, kur tarifat shkaktuan trazirat e njohura si «Liberation Day». Shitja u përhap me shpejtësi nga Wall Street-i në Azi, ku investitorët u tërhoqën sidomos nga aksionet e teknologjisë dhe të çipave.

Në Seul, indeksi KOSPI i Koresë së Jugut ra me më shumë se 8%, duke aktivizuar ndërprerësin e qarkut. Bursa e Koresë ndaloi tregtimin për 20 minuta në orën 9:03 të mëngjesit, sipas orës lokale, ndërsa indeksi ra nën pragun e 5,000 pikëve për herë të parë në nëntë muaj — në një moment me 8.6%, në 4,923.47 pikë — dhe pas rifillimit të tregtimit ishte ende rreth 7% më poshtë.

Rënia nuk u ndal në Kore. Në Japoni, indeksi Nikkei u zhyt me 6%, ndërsa Tajvani ra me më shumë se 8%. Prodhuesit e çipave u goditën më rëndë se të gjithë: Samsung Electronics ra me gati 10%, SK Hynix u rrëzua me 11.7%, Kioxia u zhyt me 14% dhe TSMC humbi 8.5%. Edhe investitori i madh i inteligjencës artificiale, SoftBank Group, ra me 11%, ndërsa kontratat e së ardhmes për aksionet evropiane ranë me 1%, siç njofton Reuters.

Shitja kishte nisur një natë më parë në Wall Street, ku Nasdaq ra me 5.5% dhe rreth 3 trilionë dollarë u fshinë nga vlera e kompanive të indeksit S&P 500. Indeksi Philadelphia Semiconductor u rrëzua me 12.2%, ndërsa Nasdaq ka humbur tashmë 12% nga mbyllja e tij rekord një muaj më parë. Investitorët druhen se demokratët, të cilët dominuan zgjedhjet e mesmandatit në SHBA këtë javë, do të vendosin frena ndaj bumit të inteligjencës artificiale.

Sipas strateges së Saxo-s, Charu Chanana, në shitje vihej re një element paniku, ndërsa kryetari i Institutit për Ekonomi Globale në Seul, Jun Kwang-woo, tha se mund të ketë njëfarë reagimi të tepruar ndaj rezultatit të zgjedhjeve të mesmandatit. Ai shtoi se ritmi i ndërtimit të infrastrukturës së inteligjencës artificiale, sidomos i qendrave të të dhënave, mund të ngadalësohet pak për shkak të shqetësimeve në shumë shtete amerikane, përfshirë Teksasin.

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