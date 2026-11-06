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06 Nën 2026
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Teknologji

IREN shtyn dërgesat e infrastrukturës për Microsoft-in dhe planifikon 15 miliardë dollarë shpenzime të reja

Kompania e qendrave të të dhënave për inteligjencën artificiale tejkaloi pritshmëritë për të ardhurat tremujore, por objektivi i saj mbi 4 miliardë dollarë të ardhura vjetore u shty për në janar ose shkurt, pas ndryshimeve të projektit të kërkuara nga vetë Microsoft-i.

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Qendër të dhënash me rafte serverësh

Kompania e qendrave të të dhënave për inteligjencën artificiale IREN njoftoi të enjten se ka shtyrë disa dërgesa infrastrukture për Microsoft-in dhe se planifikon edhe 15 miliardë dollarë shpenzime të tjera kapitale, ndërkohë që rënia e aksioneve të teknologjisë po vë nën presion zgjerimin gjigant të sektorit, siç njofton Reuters.

Sipas raportimit të Reuters, shtyrja nuk do të sjellë penalitete financiare për IREN-in, sepse ajo erdhi pas kërkesës së Microsoft-it për ndryshime në projektimin e rrjetit. Megjithatë, kompania e shtyu afatin për vënien në funksionim të objektivit të saj prej mbi 4 miliardë dollarësh të ardhura vjetore të annualizuara — nga fundi i vitit në janar, me mundësinë që afati të zgjatet deri në fund të shkurtit — duke përmendur ndryshimin e projektit të kërkuar nga klienti dhe kohën e furnizuesve.

IREN, me vlerë rreth 7 miliardë dollarë dhe me seli në Australi, po ndërton në Teksas kapacitete qendrash të dhënash prej 200 megavatësh për Microsoft-in. Reuters vëren se, sipas Bloomberg News, Microsoft po shtrëngon mbikëqyrjen e disa projekteve të qendrave të të dhënave që drejtohen nga ofrues “neocloud” si IREN, Nebius dhe Nscale, mes vonesave dhe kostove në rritje.

Pavarësisht shtyrjes, biznesi i reve kompjuterike për inteligjencën artificiale i IREN-it u rrit fort: të ardhurat e këtij segmenti në tremujorin e parë fiskal u ngjitën në 200 milionë dollarë, nga 71 milionë në tremujorin e mëparshëm, ndërsa të ardhurat totale arritën 228 milionë dollarë në tremujorin e mbyllur më 30 shtator, mbi vlerësimin mesatar të analistëve prej 221.28 milionë dollarësh, sipas të dhënave të LSEG të cituara nga Reuters.

Kompania tha se angazhimet e saj kapitale në fund të shtatorit arritën 18.95 miliardë dollarë, nga 13.81 miliardë tre muaj më parë, ndërsa pajisjet GPU në bilancin e saj pothuajse u trefishuan, në 5.82 miliardë dollarë. Drejtuesit e IREN-it thanë në konferencën pas rezultateve se kompania e mbylli shtatorin me 1 miliard dollarë të ardhura vjetore të annualizuara dhe pritet që rreth një e katërta e kësaj shume të njihet në tremujorin e dhjetorit. Aksionet e IREN-it u rritën rreth 4% në tregtimin pas mbylljes, pasi kishin mbyllur ditën me rënie rreth 17% në valën e shitjeve që goditi prodhuesit e çipave dhe kompanitë “neocloud”.

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