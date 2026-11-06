Tre të huaj akuzohen në SHBA: përdorën inteligjencën artificiale për të imituar drejtorë dhe avokatë dhe vodhën 129 milionë dollarë
Aktakuza e hapur të enjten në Nju Jork thotë se grupi imitoi me teknologji "super inteligjence" zërin dhe figurën e drejtorëve ekzekutivë dhe avokatëve të firmave të mëdha, duke bindur punonjësit të transferojnë shuma të mëdha në llogari të kontrolluara prej tyre.
Prokurorja e Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, Jamie McDonald, dhe ndihmësdrejtori i Byrosë Federale të Hetimit (FBI), James C. Barnacle Jr., njoftuan të enjten hapjen e një aktakuze që akuzon tre të huaj se përdorën teknologjinë e inteligjencës artificiale, të përshkruar në aktakuzë si “super inteligjencë”, për të mashtruar kompani në mbarë botën. Sipas Departamentit amerikan të Drejtësisë, të akuzuarit janë Jacob Soall, 41 vjeç, Sharon Hazan, 54 vjeç, dhe Guy Sheetrit, 42 vjeç, të cilët dyshohet se vodhën rreth 129 milionë dollarë përmes imitimit të drejtuesve të lartë të kompanive dhe avokatëve.
Siç njofton Associated Press, skema, sipas aktakuzës, u zbatua mes viteve 2024 dhe 2026. Fillimisht, një punonjës merrte një mesazh elektronik që dukej sikur vinte nga drejtori ekzekutiv i kompanisë dhe kërkonte ndihmë për një transaksion konfidencial. Më pas, në një telefonatë apo video-thirrje, inteligjenca artificiale imitonte zërin — dhe ndonjëherë edhe figurën — e drejtorit. Punonjësi drejtohej më pas te një “avokat”, i cili gjithashtu ishte i imituar, dhe që në fund e udhëzonte të transferonte një shumë të madhe parash në një llogari të kontrolluar nga grupi. Paratë, sipas hetuesve, konvertoheshin më pas në kriptomonedhë për të fshehur origjinën e tyre.
Humbjet e përmendura me emër në aktakuzë kalojnë 129 milionë dollarë dhe prekin kompani në Shtetet e Bashkuara dhe në mbarë botën. Mes tyre janë 4 829 580 dollarë nga një sistem spitalor në Mizuri, 2 684 580 dollarë nga një bankë në Rod Ajlend, 2 968 497 dollarë nga një sistem spitalor në Kaliforni, 11 578 474 dollarë nga një kompani britanike e teknologjisë financiare, 4 639 918 dollarë nga një kompani fondesh të përbashkëta në Masaçusets dhe 5 242 747 dollarë nga një kompani ushqimesh për kafshë shtëpiake në Florida. Associated Press raporton se skema kishte në shënjestër mijëra kompani për më shumë se një vit e gjysmë.
Sipas aktakuzës, Soall imitonte kryesisht avokatë britanikë dhe mbante një skenar të shkruar me dorë me titullin “Lawyer Call”. Hazan, e cila dyshohet se ka pastruar gjithashtu paratë e përfituara, ishte dënuar më parë në Nju Jork në vitin 2008 për komplot për mashtrim bankar. Të akuzuarit, sipas autoriteteve, përdornin edhe pseudonime si “Rocky Balboa”, “Superman Cash” dhe “Fat Boy”.
Soall u arrestua në Spanjë më 17 qershor 2026, Hazan po në Spanjë më 5 gusht 2026, ndërsa Sheetrit u arrestua në Mbretërinë e Bashkuar më 7 shtator 2026. Kërkesat për ekstradimin e tyre në Shtetet e Bashkuara janë në pritje, njoftojnë autoritetet amerikane.
Të akuzuarit përballen me akuza për komplot për mashtrim elektronik, mashtrim elektronik, vjedhje të rëndë identiteti dhe pastrim parash. Shumica e akuzave parashikojnë një dënim maksimal deri në 20 vjet burg, ndërsa vjedhja e rëndë e identitetit deri në 2 vjet. Ndihmësdrejtori i FBI-së, Barnacle, tha se rasti tregon se si teknologjia e avancuar mund të shfrytëzohet për mashtrime në shkallë të gjerë. Akuzat janë vetëm pretendime dhe të akuzuarit prezumohen të pafajshëm derisa të provohet fajësia e tyre.
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