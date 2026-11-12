Workday kërkon që miliona aplikantë të mos padisin në grup për filtrimin me inteligjencë artificiale
Kompania i kërkon gjykatës federale në San Francisko të refuzojë paditë kolektive për diskriminim, duke thënë se nuk merr vendime punësimi në emër të klientëve të saj
Workday i ka kërkuar një gjyqtari amerikan të refuzojë kërkesën që potencialisht miliona aplikantë për punë të ndjekin në grup pretendimet për diskriminim ndaj kompanisë, për softuerin e saj të filtrimit të mundësuar nga inteligjenca artificiale, që përdoret nga qindra punëdhënës, siç njofton Reuters.
Në dosjen e dorëzuar të martën vonë në gjykatën federale në San Francisko, kompania thotë se katër paditësit e emëruar në padinë e vitit 2023 nuk kanë treguar se ajo merr vendime punësimi në emër të klientëve, ndaj nuk ka prova të përbashkëta që lejojnë certifikimin e klasave që pretendojnë diskriminim racor, gjinor, moshor dhe për aftësi të kufizuara. “Çështja nuk është nëse paditësit ngrenë pyetje të përbashkëta, por nëse një procedurë kolektive mund të prodhojë përgjigje të përbashkëta”, thuhet në dosje.
Me një dosje të veçantë, Workday i kërkoi gjyqtares Rita Lin të çcertifikojë edhe një kolektiv të kushtëzuar prej më shumë se 15.000 personash që janë bashkuar padisë për diskriminim moshor. Avokatët e paditësve nuk iu përgjigjën të mërkurën kërkesave për koment; seanca për certifikimin e klasës është planifikuar në mars.
Padia është e para e llojit të saj që shënjestron gjerësisht vendimmarrjen algoritmike në softuerët e filtrimit me AI, shumë të përhapur te punëdhënësit e mëdhenj, dhe mund të formësojë mënyrën si zhvillohen këto procese. Agjencitë qeveritare dhe mbrojtësit e punëtorëve kanë shprehur shqetësim se mjetet AI mund të diskriminojnë kur ndërtohen mbi të dhëna me paragjykime.
Sipas dosjes, më shumë se 11.500 organizata përdorin softuerin e Workday për burime njerëzore, paga dhe prokurime. Padia përfshin tre veçori të softuerit, mes tyre krahasimin e aftësive në CV me kërkesat e vendit të punës — veçori që kompania thotë se shumica e klientëve nuk e kanë përdorur kurrë. Gjyqtarja Lin i hodhi poshtë përpjekjet fillestare të kompanisë për ta mbyllur çështjen në vitin 2024. Workday thotë se teknologjia e saj shikon vetëm kualifikimet, jo tipare të mbrojtura si raca apo mosha, dhe se produktet testohen rigorozisht për paragjykime. Rasti është Mobley kundër Workday Inc, në Gjykatën e Distriktit Verior të Kalifornisë, nr. 3:23-cv-00770.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.