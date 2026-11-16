Britania fal automatikisht gratë e dënuara për abort të shtatzënisë së tyre, dosjet penale fshihen nga sot
Gratë që janë dënuar ose paralajmëruar zyrtarisht për një vepër aborti lidhur me shtatzëninë e tyre janë falur automatikisht në Angli dhe Uells, ndërsa edhe gratë e arrestuara apo të hetuara do të shohin që të dhënat përkatëse t’u fshihen nga regjistrat penalë duke filluar nga sot, 16 nëntor, siç njofton qeveria britanike. Masa vjen nga seksioni 242 i Aktit për Krimin dhe Policimin 2026, i cili hyn në fuqi të hënën, ndërsa seksioni 241 i të njëjtit akt ka dekriminalizuar më herët këtë vit gratë që ndërpresin shtatzëninë e tyre, apo përpiqen ta bëjnë, deri në fund të afatit.
Falja mbulon edhe gratë që, për arsye të ndryshme, vepruan përtej kufirit 24-javor të parashikuar nga Akti i Abortit i vitit 1967 dhe për këtë u dënuan, u paralajmëruan, u arrestuan apo u hetuan. Sipas The Guardian, faljet pritet të zbatohen për rreth 150 gra të identifikuara nga të dhënat e policisë. Shumë prej tyre ishin ndjekur penalisht pasi kishin porositur ilaçe në internet ose i kishin marrë pas një konsultimi në distancë, përfshirë gjatë pandemisë Covid-19; disa kanë thënë publikisht se nuk e dinin që shtatzënia kishte kaluar 24 javët, ndërsa të tjera ishin viktima të dhunës në familje ose të kontrollit shtrëngues.
Nicola Packer, e cila u shpall e pafajshme nga një juri në gjykatën e Isleworth në Londër vitin e kaluar pas një kalvari gati pesëvjeçar, e quajti ditën historike: falja nuk i fshin kujtimet, por heq regjistrat që ua kanë vështirësuar disa grave gjetjen dhe mbajtjen e punës. Një tjetër grua, e identifikuar me emrin Amy, tha se është mirënjohëse, por kërkoi edhe një falje formale nga qeveria, sepse asnjëra prej tyre nuk duhej të kishte dalë në gjyq, të ishte hetuar apo dërguar në burg. Deri në ndryshimin e fundit të ligjit, gratë ndiqeshin shpesh penalisht në bazë të legjislacionit viktorian që daton nga viti 1861.
Presidentja e Kolegjit Mbretëror të Obstetërve dhe Gjinekologëve, Dr Alison Wright, tha se faljet njohin padrejtësinë e dënimeve historike, ndërsa bashkëkryetari i grupit të punës për abortin në këtë kolegj, Dr Jonathan Lord, foli për një ditë historike, kur për herë të parë që nga shekulli XIII gratë e dënuara pas një humbjeje shtatzënie për një abort të pretenduar nuk do të mbajnë më pasojat e një dosjeje penale. Edhe Heidi Stewart, drejtoresha ekzekutive e Shërbimit Britanik të Këshillimit për Shtatzëninë (BPAS), tha se ndryshimi historik në ligj njeh dëmin e thellë të shkaktuar nga kriminalizimi i grave.
Ministrja për viktimat dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, Alex Davies-Jones, tha se falja e grave për veprat e abortit lidhur me shtatzëninë e tyre ka qenë përparësi dhe se është e kënaqur që vë në zbatim ndryshimin e votuar nga parlamenti. Gratë e prekura nuk duhet të ndërmarrin asnjë veprim: forcat e policisë dhe gjykatat do të fillojnë përditësimin e regjistrave sipas kërkesave të reja, ndërsa Akti i Abortit i vitit 1967 mbetet kuadri ligjor për shërbimet e abortit dhe vepra penale mbetet për profesionistët mjekësorë apo çdo person tjetër që vepron jashtë këtyre dispozitave.
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