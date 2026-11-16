Raporti Milburn propozon uljen graduale të sigurimeve kombëtare për punëtorët nën 25 vjeç
Sigurimet kombëtare që bizneset paguajnë për punëtorët nën 25 vjeç duhet të ulen gradualisht për të futur më shumë të rinj në punë, pritet të thotë një raport i madh për papunësinë rinore në Britani, siç njofton Gazette & Herald duke sjellë raportimet e agjencisë PA. Alan Milburn pritet të propozojë uljen e kostos së kontributeve të punëdhënësve gjatë pesë viteve për 21–24-vjeçarët, duke nisur nga shitja me pakicë dhe hoteleria, në rishikimin e tij që publikohet të martën.
Ish-ministri laburist i Shëndetësisë do të rekomandojë dyfishimin e pragut nga i cili bizneset fillojnë të paguajnë sigurime kombëtare mbi pagat e kësaj grupmoshe, nga 5.000 në 10.000 paundë, raportoi BBC. Milburn pritet të argumentojë se pajisja e të rinjve me aftësi është e kotë nëse ata nuk arrijnë pastaj të gjejnë punë, ndërsa ndryshimet në sigurimet kombëtare duhet të vijnë kur e lejojnë kushtet ekonomike: sipas tij, një ulje e menjëhershme dhe e përgjithshme nuk është mënyra më e mirë për të shpenzuar miliardat e paundëve që do të kushtonte një masë e tillë.
Raporti i pavarur pritet të ofrojë një rishikim rrënjësor të sistemit të përfitimeve për të përballuar rritjen e numrit të 16–24-vjeçarëve që nuk janë në arsim, punë apo trajnim, i cili këtë vit e kaloi një milionin. Përpara publikimit, kryeministri Andy Burnham e quajti rishikimin një moment kthese, por nuk premtoi t’i pranojë të gjitha rekomandimet; në një shkrim për The Guardian ai theksoi se përfitimet duhet të jenë mbështetja e fundit, jo pika e nisjes, për të rinjtë, dhe se financimi i reformave nuk do të vijë nga më shumë para, por nga shpenzimi ndryshe.
Milburn pritet të japë alarmin edhe për gatishmërinë për shkollë, duke paralajmëruar se shumë fëmijë pesëvjeçarë nuk arrijnë të kryejnë detyra të përditshme si përdorimi i takëmeve apo shkuarja në tualet. Për ta përballuar këtë, ai do t’i kërkojë qeverisë të ngrejë objektivin që fëmijët e moshës së pritjes të jenë gati për shkollë nga 75 për qind në 90 për qind, raportoi The Telegraph.
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