The Bloodline fiton WarGames, Penta mbetet i mbijetuari i vetëm për Team Mexico: rezultatet e plota të Survivor Series
WWE Survivor Series: WarGames 2026 u zhvillua të shtunën, më 28 nëntor 2026, në Daikin Park në Houston, Texas, dhe u transmetua në ESPN. Sipas rezultateve të plota të publikuara nga Sports Illustrated/The Takedown, të konfirmuara edhe nga Bleacher Report dhe WrestleZone, nata u mbyll me fitoren e The Bloodline në WarGames-in e burrave, ndërsa Penta u bë i mbijetuari i vetëm i Team Mexico në ndeshjen tradicionale 5 kundër 5.
Mbrëmja nisi me një atmosferë emocionale: WWE i bëri homazhe Bronson Reed, i cili vdiq të premten në moshën 38-vjeçare. Charlotte Flair dhe Jacy Jayne mbanin shirita me inicialet “BR” në krah gjatë ndeshjes së tyre.
Rezultatet e plota të Survivor Series: WarGames 2026
1. Women’s WarGames: Charlotte Flair, Alexa Bliss, Tatum Paxley, Bayley & Stephanie Vaquer mundën Jade Cargill, Michin & Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley, Lainey Reid)
Ekipi i Charlotte Flair fitoi WarGames-in e grave, edhe pse ndeshja u kthye në një betejë 4 kundër 5. Flair realizoi një moonsault nga maja e kafazit, ndërsa Alexa Bliss pësoi një dëmtim të vërtetë në fytyrë: fallaway slam-i i Cargill e hodhi Paxley-n mbi fytyrën e Bliss, e cila filloi të gjakosej nga hunda dhe u largua nga ndeshja nga stafi mjekësor i WWE.
Fundi erdhi pas një serie gabimesh fatale: Jayne goditi aksidentalisht Cargill me Rolling Encore, Cargill e nokautoi Jayne me një big boot, Paxley e goditi Cargill me shkelm, Flair e goditi me Natural Selection dhe e mbylli në Figure Eight, ndërsa Vaquer e përfundoi ndeshjen me Vaquer Inferno (Spiral Tap) nga litari i sipërm mbi Cargill për pin-in.
2. Ndeshja tradicionale 5 kundër 5 Survivor Series (e para që nga viti 2021): Team Mexico (Rey Mysterio, Penta, Rey Fenix, Dragon Lee, El Grande Americano) mundi Team USA (Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, LA Knight, Je’Von Evans)
Team Mexico fitoi ndeshjen tradicionale Survivor Series, me Penta-n si të mbijetuarin e vetëm. Renditja e eliminimeve ishte:
- LA Knight — e eliminoi Rey Mysterio me pin, pasi ndërhyrja e Dominik Mysterio dhe JD McDonagh dështoi;
- Je’Von Evans — e eliminoi El Grande Americano me Azteca Headbutt;
- Dragon Lee — e eliminoi Seth Rollins me pin pas GTS, Cross Rhodes dhe Stomp;
- Rey Fenix — e eliminoi Cody Rhodes me Cross Rhodes;
- El Grande Americano — e eliminoi CM Punk me GTS;
- Rey Mysterio — e eliminoi Seth Rollins me pin, me ndihmën e Punk përmes një Shining Wizard;
- Cody Rhodes — e eliminoi Penta, pasi Baron Corbin ndërhyri duke e goditur Rhodes me një dërrasë 2×4;
- CM Punk dhe Seth Rollins — Penta i eliminoi të dy në vazhdimësi të shpejtë.
Penta e mbylli ndeshjen me tre eliminime — Rhodes, Punk dhe Rollins — dhe mbeti i mbijetuari i vetëm për Team Mexico.
3. Kampionati Botëror i Grave: Liv Morgan (k) mundi Becky Lynch dhe e MBROJTI titullin — pa ndryshim titulli
Liv Morgan e mbrojti titullin ndaj Becky Lynch. Lynch goditi një avalanche Manhandle Slam dhe e kishte ndeshjen të fituar, por Raquel Rodriguez vendosi këmbën e Morgan mbi litarë. Roxanne Perez u përfshi dhe “mori plumbin” për Morgan, duke i dhënë asaj mundësinë të godiste obLIVion për pin-in dhe të mbante titullin.
4. Men’s WarGames (main event): The Bloodline (Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa, Jacob Fatu) mundi The 946 (Royce Keys, Cruz Montana, Carmelo Hayes, Lucien Price, Bronco Nima)
Roman Reigns dhe Solo Sikoa e mbyllën ndeshjen kryesore me një Spear + Samoan Spike të kombinuar për pin-in, duke i dhënë fitoren The Bloodline.
Por festa nuk zgjati: pas ndeshjes, Jaida Parker e mbylli The Bloodline brenda kafazit, ndërsa 946 vazhdoi sulmin. Anëtarët e 946 e lidhën Reigns me pranga në kafaz, e shqyen tapetin e ringut, dhe Keys e goditi Reigns-in e prangosur me rripin e titullit botëror dhe e talli, ndërsa shfaqja mbaroi — The Bloodline fitoi ndeshjen, por 946 qëndroi lart në fund.
John Cena dhe The Rock
John Cena pati dy momente të rëndësishme gjatë mbrëmjes. Gjatë Kickoff-it, ai shtoi Je’Von Evans dhe Penta në John Cena Classic, ndërsa më vonë njoftoi Kevin Owens si pjesëmarrësin e fundit, në një moment emocional në ring me Owens.
The Rock u shfaq për 30-vjetorin e debutimit të tij në WWE: ai mbajti një promo emocionale, përqafoi nënën e tij në ringside, u përshëndet me Michael Cole me tequila-n e tij dhe tha se WWE është shtëpia e tij. Ai nuk bëri asnjë njoftim të madh, duke lënë syzet dhe mikrofonin në ring — një gjest që komentatorët spekuluan se mund të sinjalizonte pensionimin.
Survivor Series 2026 la pas një mbrëmje me dy fitore të mëdha WarGames, një mbrojtje titulli të diskutueshme dhe një Penta që doli si heroi i padiskutueshëm i Team Mexico.
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