White Sox firmosin me Nick Martinez për 44 milionë dollarë pas sezonit të tij All-Star me Rays
Chicago White Sox kanë firmosur me hedhësin e djathtë Nick Martinez për një kontratë dyvjeçare prej 44 milionë dollarësh, raporton Jon Heyman i New York Post; sipas Bob Nightengale të USA Today, marrëveshja nuk ka klauzola daljeje (opt-out). Martinez, i përfaqësuar nga Boras Corporation, do të zyrtarizohet sapo Sox të lirojnë një vend në listën prej 40 lojtarësh, dhe sipas Associated Press marrëveshja është në pritje të ekzaminimit mjekësor.
Martinez, 36 vjeç, vjen nga sezoni më i mirë i karrierës me Tampa Bay Rays: bilanc 15-6, ERA 3.10 dhe përqindja më e ulët e walks ndër hedhësit e kualifikuar (3.6%), me paraqitjen e parë All-Star. Ai i bëri të 31 paraqitjet si startues, pasi në vitet 2022-25 me Padres dhe Reds kishte punuar si startues, reliever dhe swingman. MLB Trade Rumors e kishte renditur të 19-in në listën e 50 lojtarëve të lirë më të mirë, me një parashikim pothuajse identik: dy vjet për 42 milionë dollarë.
Karriera e tij ka tri kapituj: filloi me Texas Rangers (2014-17, ERA 4.77), kaloi katër vjet në Japoni me Nippon-Ham Fighters dhe SoftBank Hawks (ERA 3.02), dhe u kthye në MLB në dimrin 2021-22; kjo është kontrata e tij e gjashtë që atëherë.
Kjo është lëvizja e tretë e madhe e White Sox për rotacionin këtë dimër, pas kontratës trevjeçare prej 52 milionë dollarësh me Dustin May dhe shkëmbimit që dërgoi Davis Martin dhe Luis Castillo te Rockies. Martinez pritet të jetë asi ose bashkë-asi i rotacionit përkrah Sean Burke, May, Anthony Kay dhe Grant Taylor, ndërsa paga e Çikagos për 2027 kalon 122 milionë dollarë, nga 98.9 milionë sezonin e kaluar.
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