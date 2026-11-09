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MLB

Morosi: Gilbert, Kwan, Ryan dhe Alcántara vështirë të shkëmbehen për perspektiva këtë muaj

· 3 min lexim

Jon Morosi raportoi më 8 nëntor 2026, në një postim në X të raportuar nga ClutchPoints dhe Sports Illustrated, se kandidatët për shkëmbim në MLB me një vit kontroll të mbetur vështirë se do të shkëmbehen për perspektiva këtë muaj.

Morosi shkroi: “Hearing MLB trade candidates with 1 year of control left — Logan Gilbert, Steven Kwan, Joe Ryan, Sandy Alcántara, et al — are unlikely to be moved for prospects this month, because teams aren’t sure what kind of 2027 season to expect.”

Sipas Morosit, duke cituar burime, lojtarët në pritje të agjencisë së lirë mund të shkëmbehen për njëri-tjetrin, si një mënyrë për të balancuar rrezikun.

Pse sezoni 2027 po e ndryshon tregun

Sezoni 2027 është në pasiguri, ndërsa sindikata e lojtarëve dhe pronarët negociojnë një marrëveshje të re kolektive (CBA). Pronarët po shtyjnë për një kufi pagash, ndërsa sindikata është e ngurruar, dhe MLB së fundmi propozoi shtyrjen e zbatimit të kufirit në vitin 2028.

Takimet e menaxherëve në Las Vegas

Sipas mbulimit të Sports Illustrated për Rangers, për të njëjtin raportim të Morosit, bejsbolli po shkon në Las Vegas për takimet vjetore të menaxherëve të përgjithshëm, të cilat mund të jenë më të ngarkuara se zakonisht për shkak të ndalimit të mundshëm të punës në dhjetor, dhe lëvizjet mund të fillojnë atje. Menaxherët e përgjithshëm nuk e dinë se si do të duket sistemi financiar dhe nuk duan rrezikun e humbjes së lojtarëve më shpejt se sa pritej. Ekipet do të kenë më shumë gjasa të shkëmbejnë veteranë me marrëveshje që skadojnë për veteranë të tjerë në të njëjtat rrethana.

Shembulli i Rangers

Si kontekst i shkurtër, presidenti i Rangers, Chris Young, thotë se Texas do të mbajë një pagë të sheshtë nga viti 2026 (rreth 190 milionë dollarë) dhe ka treguar gatishmëri për të bërë shkëmbime që sjellin disa lojtarë në këmbim, gjë që do të nënkuptonte shkëmbimin e një ose më shumë prej lojtarëve të tyre më të paguar (Jacob deGrom, Nathan Eovaldi, Corey Seager). Trendi veteran-për-veteran mund të ndihmojë atë synim për t’u bërë më të rinj dhe më atletikë, me kthime në nivelin e MLB, në vend të kthimeve nga sistemi i fermave.

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