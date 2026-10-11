Kryebashkiaku i Teheranit njofton nismën për «ngrirjen» e çmimeve: ekonomia iraniane nën presionin e sanksioneve amerikane
Kryebashkiaku i Teheranit, Alireza Zakani, ka njoftuar masa të jashtëzakonshme për të «ngrirë» çmimet e mallrave thelbësore, në një përpjekje për të frenuar inflacionin galopant që po e shtrëngon ekonominë iraniane nën peshën e sanksioneve amerikane, siç njofton Al Jazeera në transmetimin e saj live për luftën.
Zakani njoftoi të shtunën në një postim në rrjetet sociale «Nismën Zero-Inflacion»: bashkia e kryeqytetit do të ngrijë çmimet e produkteve bazë për gjashtë muaj, me planin që masa të shtrihet më pas në shkallë kombëtare.
Masa vjen pasi ekonomia iraniane po paguan çmimin e rëndë të luftës ekonomike: që kur SHBA-ja nisi në fund të gushtit operacionin «Economic Outcast» për ta izoluar Iranin nga tregtia ndërkombëtare, eksportet e energjisë janë shembur nën bllokadën detare amerikane, prodhimi i brendshëm bruto është tkurrur me 10 për qind dhe monedha kombëtare, riali, ka rënë në nivelet më të ulëta historike.
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