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14 Nën 2026
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Moda

Halfdays dhe Guest in Residence e Gigi Hadid-it sjellin kapsulën e skive me tetë pjesë

· 1 min lexim
Halfdays dhe Guest in Residence e Gigi Hadid-it sjellin kapsulën e skive me tetë pjesë

Një bashkëpunim i ri po ngroh stinën e skive. Marka e veshjeve të skive Halfdays është bashkuar me Guest in Residence, etiketën e trikove të Gigi Hadid-it, për një kapsulë dimërore me tetë pjesë, siç njofton Fashionista në rubrikën e saj javore të lançimeve.

Koleksioni përfshin një kostum skish, pantallona të gjera skish (bib), një xhaketë skish, një pulovër me jakë të lartë, shtresa bazë dhe aksesorë. Sipas dy markave, kapsula synon “të bashkojë ngrohtësinë dhe butësinë e trikove luksoze me funksionalitetin e veshjeve teknike të skive”, duke ndërthurur tiparet dalluese të të dyjave për një gardërobë komode, gati për motin e ftohtë.

Kapsula shitet me çmime nga 100 deri në 795 dollarë në faqet guestinresidence.com dhe halfdays.com, siç shkruan Fashionista.

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