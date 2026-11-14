Carney: përparim drejt marrëveshjes tregtare me SHBA-në pas bisedimeve të gjata me Trump-in
Kryeministri kanadez Mark Carney tha të shtunën se ka zhvilluar bisedime të gjata dhe thelbësore me presidentin amerikan Donald Trump dhe se dy vendet po bëjnë përparim drejt një marrëveshjeje tregtare, megjithëse ende nuk kanë arritur një marrëveshje, siç njofton Reuters.
Deklarata u bë në Manila, ku Carney ndodhet për një vizitë shtetërore dhe për takime me liderët e Azisë Juglindore. Sipas Reuters, ai tha gjithashtu se Kanadaja nuk do të largohet nga NATO dhe se arkitektura e sigurisë së një Evrope të lirë do të përcaktohet nga Evropa e lirë dhe nga NATO, e jo nga Rusia.
Në Manila, ku mori pjesë si i ftuar i kryesuesit në samitin e 49-të të ASEAN-it dhe zhvilloi një vizitë dypalëshe te presidenti i Filipineve, Ferdinand Marcos Jr., Carney njoftoi mbylljen thelbësore të negociatave për një marrëveshje të tregtisë së lirë ASEAN–Kanada, sipas zyrës së kryeministrit kanadez. ASEAN-i numëron gati 700 milionë banorë dhe një ekonomi prej afro 6 trilionë dollarësh; hapat e mbetur synohet të mbyllen sa më shpejt, me ambicien e nënshkrimit në vitin 2027.
Ai njoftoi edhe përfundimin e negociatave për një marrëveshje të tregtisë së lirë me Filipinet, vetëm një vit pasi të dy vendet shpallën synimin për ta ndjekur atë, si dhe 26 milionë dollarë investime për lidhje më të ngushta me Filipinet. Zyra e kryeministrit e paraqet këtë kthesë si pjesë të shndërrimit të ekonomisë kanadeze në më pak të varur nga një partner i vetëm tregtar.
“Me Filipinet mbyllëm një marrëveshje të re të tregtisë së lirë në vetëm një vit. Me ASEAN-in po hapim një treg prej gati 700 milionë banorësh përmes një marrëveshjeje historike të tregtisë së lirë”, tha Carney.
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