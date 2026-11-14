🌦️
Tiranë 17°C · Rrebesh i lehtë 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $67,038 ▼ -2.59% ETH $1,893 ▼ -2.54% XRP $0.9807 ▼ -4.69% SOL $75.0200 ▼ -6.46%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
Isla Fisher dhe Blake Ritson i bashkohen Al Pacino-s në «Captivated», thriller-in për rrëmbimin e John Paul Getty III FOKUS – Barriera gjak-tru një filtër inteligjent që hap rrugë të reja për trajtimin e Alzheimerit Rocket Lab arrin 100 lëshime me Electron: rekordi më i shpejtë për një raketë komerciale Sot mblidhet Asambleja e PS-së, në fokus të diskutimeve përzgjedhja e kandidatëve për bashkitë deri te ndryshimet e mundshme në qeveri FOKUS – Klubet gjermane kufizojnë përdorimin e celularëve në stadiume
Menu
Kosova

Mot me shi, në viset malore edhe borë

· 2 min lexim
Mot me shi, në viset malore edhe borë

Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se fundjava në Kosovë do të jetë kryesisht i vranët, me reshje shiu herë pas here.

IHK thekson se të shtunën pritet mot më i ftohtë, me vranësira dhe riga shiu, ndërkaq, në viset malore parashihen reshje bore.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 deri 4 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 4 deri 7 gradë.

Era do të fryjë nga veriperëndimi 1–7m/s.

Ndërkaq, të dielën do të ketë vranësira të dendura po thuaj në gjithë territorin, por edhe mundësi për reshje shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 2 gradë, ndërkaq ato maksimale nga 9 deri në 13 gradë.

Në përgjithësi, fundjava do të karakterizohet me mot të freskët dhe të paqëndrueshëm, me reshje shiu në të dyja ditët, ndërsa të dielën pritet të jetë më ngrohtë.

KUSHTET BIOMETEOROLOGJIKE

Gjatë fundjavës, kushtet biometeorologjike do të jenë kryesisht të pafavorshme, si pasojë e motit të vranët, reshjeve të shiut dhe temperaturave të ulëta.

Këto kushte mund të ndikojnë në mirëqenien e personave të ndjeshëm ndaj ndryshimeve atmosferike, veçanërisht te personat me sëmundje kronike, reumatike dhe probleme kardiovaskulare.

Të dielën, me rritjen e temperaturave, pritet një përmirësim i lehtë i kushteve biometeorologjike, megjithëse vranësirat dhe reshjet e mundshme të shiut do të vazhdojnë të ndikojnë në ndjesinë e motit. Në përgjithësi, rekomandohet veshje e përshtatshme për mot të freskët dhe kujdes i shtuar gjatë qëndrimit në ambiente të hapura.

KUSHTET AGROMETEOROLOGJIKE

Reshjet e shiut gjatë fundjavës do të ndikojnë pozitivisht në lagështinë e tokës dhe furnizimin me ujë të kulturave bujqësore. Temperaturat e ulëta, sidomos në viset malore, kërkojnë kujdes ndaj kulturave të ndjeshme.

Lagështia e shtuar do të favorizojë zhvillimin e kulturave dimërore. Kushtet e lagështa mund të vështirësojnë punët në parcelat bujqësore. Rekomandohet shmangia e punimeve në tokat e lagështa dhe kontrolli i gjendjes së kulturave bujqësore. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu