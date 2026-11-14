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FOKUS – Klubet gjermane kufizojnë përdorimin e celularëve në stadiume

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përdorimin e

DORTMUND, 14 nëntor/ATSH-AFP/ – Klubi i Bundesligës “Borussia Dortmund” ka ndërmarrë një nismë të pazakontë për futbollin modern, pasi u ka kërkuar tifozëve të mos përdornin telefonat celularë gjatë ndeshjeve.

Përpara takimit me “Eintracht Frankfurt”, Dortmundi nisi një projekt që shpërblente tifozët për mospërdorimin e telefonave në stadiumin “Westfalenstadion”, me kapacitet 82 mijë vende.

Përmes aktivizimit të funksionit “Fan Mode” në aplikacionin e klubit, tifozët grumbullonin pikë dhe mund të fitonin çmime, përfshirë fanella me autografë dhe kupona për dyqanin e klubit.

Nisma është pritur pozitivisht në Gjermani, ku përvoja e ndjekjes së ndeshjeve në stadium konsiderohet ende një traditë e rëndësishme për miliona tifozë.

Reagime shumë pozitive nga tifozët

Rregullat e veçanta të qeverisjes së futbollit gjerman, të cilat kufizojnë investimet e jashtme dhe kërkojnë që klubet të jenë në pronësi të anëtarëve të tyre, kanë ndihmuar në ruajtjen e atmosferës tradicionale në stadiume. Përfshirja e tifozëve në vendimmarrjen e klubeve e bën ruajtjen e kësaj përvoje një përparësi.

“Bayern Munich”, kampionia në fuqi e Gjermanisë, ofron bileta sezonale duke filluar nga 180 euro për 17 ndeshjet e saj në shtëpi. Në Angli, bileta sezonale më e lirë e kampionëve “Arsenal” kushton 978 paund për 19 ndeshje.

“Borussia Dortmund” nuk është klubi i vetëm që po përpiqet të kufizojë përdorimin e telefonave gjatë ndeshjeve. Edhe Hertha Berlin dhe Dynamo Dresden, dy skuadra të kategorisë së dytë, kanë zbatuar masa të ngjashme këtë sezon.

Nismat e tyre synojnë kryesisht të frenojnë prirjen në rritje të influencuesve për të filmuar dhe fituar para nga përmbajtjet e krijuara në stadiume, por edhe të ruajnë atmosferën autentike të ndeshjeve.

Të bërtasësh dhe të transmetosh

Drejtori i “Borussia Dortmundit”, Carsten Cramer, tha se kjo politikë synon të mbrojë atë që e bën klubin të veçantë.

“Është një qasje shumë e veçantë. Duam t’u themi njerëzve, nuk jeni në një koncert ku bërtisni dhe transmetoni vazhdimisht video”, u shpreh ai.

Sipas Cramerit, përparimi teknologjik nuk duhet shmangur, por duhet përdorur në mënyrë të përshtatshme, duke mbrojtur emocionet dhe autenticitetin që karakterizojnë një ndeshje futbolli.

Ai u bëri thirrje tifozëve që të ndjekin lojën, ta shijojnë dhe të përjetojnë momentin.

Një nga simbolet më të rëndësishme të stadiumit të Dortmundit është “Muri i Verdhë”, tribuna më e madhe në këmbë në Evropë, me kapacitet prej 25 mijë tifozësh.

Cramer theksoi se emocionet që përcjell kjo tribunë kërkojnë vëmendjen e plotë të tifozëve, të cilët humbasin një pjesë të përvojës kur përqendrohen te mesazhet dhe transmetimet në telefonat e tyre.

Nisma pritet të zgjerohet, duke pasur parasysh reagimet shumë pozitive të tifozëve të Dortmundit. Megjithatë, Bayern Munich ka shprehur rezerva. Anëtari i bordit të klubit, Rouven Kasper, bëri një koment me humor; “futbolli te ‘Bayerni’ është kaq emocionues, saqë nuk kemi nevojë t’i ndalojmë telefonat”.

Cramer e priti me sportivitet këtë koment, duke shtuar se treguesi më i rëndësishëm i suksesit mbetet fusha e lojës: Dortmundi kishte fituar të tria ndeshjet që nga zbatimi i nismës.

“E bëmë për të fituar ndeshje dhe ia dolëm”, përfundoi ai.

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