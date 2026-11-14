Rubio sulmon Gjykatën Penale Ndërkombëtare: Nuk do t’u nënshtrohemi gjyqtarëve radikalë
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, sulmoi Gjykatën Penale Ndërkombëtare (ICC) në një fjalim të mbajtur të premten para Federalist Society në Washington, ku mbrojti një politikë të jashtme muskulore dhe kundërshtoi ligjin ndërkombëtar që kufizon veprimet e Shteteve të Bashkuara, siç njofton Reuters.
Sipas Reuters, këto ishin vërejtjet e tij të para të përgatitura që kur republikanët u mundën në zgjedhjet e mesmandatit më 3 nëntor, dhe ato shtojnë spekulimet nëse Rubio do t’i lërë rolet e tij si sekretar shteti dhe këshilltar i sigurisë kombëtare për të kandiduar për president në vitin 2028. Ai i ka mohuar me forcë raportet se së shpejti do të nisë një fushatë presidenciale, ndërsa Federalist Society është një ndalesë e herëpashershme për aspirantët republikanë.
Në fjalim, Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara nuk do t’u “nënshtrohen vizionit steril të gjyqtarëve radikalë ose burokratëve globalë pa shpirt”, duke përsëritur pohimin se gjykata do të përpiqej të ndiqte penalisht zyrtarë ose pjesëtarë të shërbimit amerikan — pohim që ai e përdori për të justifikuar sanksionet ndaj ICC-së të shpallura muajin e kaluar. “Amerikanët nuk kanë pranuar kurrë t’i nënshtrohen autoritetit të ICC-së, por ajo gjykatë dhe aleatët e saj në burokracinë globale e kanë emëruar veten gjyqtar, juri dhe ekzekutues të rendit ndërkombëtar”, tha ai.
Rubio hodhi poshtë kritikat se administrata Trump shkeli ligjin ndërkombëtar me veprime si kapja e presidentit të atëhershëm të Venezuelës, Nicolás Maduro, dhe goditja e anijeve në Karaibe dhe në Paqësorin Lindor që, sipas administratës, mbanin drogë. Ai tha gjithashtu se qëllimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit ishte të parandalohej që Teherani të zhvillonte ndonjëherë armë bërthamore — veçanërisht urgjente, sipas tij, sepse “klerikët radikalë shiitë” kanë mentalitet ekspansionist. Në kontrast, për udhëheqësin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un, ai tha se “nuk po i justifikoj gjërat e tmerrshme që kanë ndodhur atje”, por se Kim “nuk është ekspansionist, nuk po përpiqet të pushtojë Japoninë apo Kinën”.
ICC u themelua në vitin 2002 për të gjykuar krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid, por administrata Trump ka qenë prej kohësh armiqësore ndaj saj dhe ka vendosur më parë sanksione ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve të saj. Washington-i e ka denoncuar gjykatën për urdhër-arrestet ndaj zyrtarëve izraelitë, përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu, si dhe për hetimin mbi ushtarët amerikanë në Afganistan, të cilin ICC e quan “të deprioritizuar”.
Sanksionet amerikane, të projektuara për të mbytur funksionimin e ICC-së, hyjnë në fuqi në prill nëse mbështetësit e gjykatës nuk arrijnë një marrëveshje me SHBA-në për t’i shmangur. Rubio la të kuptohet se nëse gjykata do të përpiqej të zbatonte vendimet kundër amerikanëve, Washington-i do të përgjigjej me forcë, duke cituar gjeneralin romak Pompei: “Mjaft cituat ligje për njerëz me shpata.”
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