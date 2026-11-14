Liderët e BE-së: Mosmarrëveshjet Kroaci–Mal i Zi nuk duhet ta ndalin zgjerimin
Costa dhe von der Leyen ia përcollën mesazhin Plenković-it në Dublin — zgjerimi mbetet prioritet evropian, pavarësisht çështjeve të hapura dypalëshe
Mungesa e një marrëveshjeje përfundimtare midis Kroacisë dhe Malit të Zi për çështjet e hapura dypalëshe nuk duhet ta ndalojë procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, siç njofton Biznis CG, duke iu referuar raportimit të HRT-së. Ky mesazh u dha pas bisedimeve të kryeministrit kroat Andrej Plenković me zyrtarë evropianë në margjinat e samitit joformal të BE-së në Dublin.
Plenković bisedoi në Dublin me presidentin e Këshillit Evropian, António Costa, dhe presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Një nga temat kryesore ishin çështjet e hapura Kroaci–Mal i Zi në kontekstin e integrimit evropian. Sipas Dnevnik-ut qendror të HRT-së, për Kroacinë ishte e rëndësishme të paraqiste qëndrimet e saj dhe të shpjegonte çështjet në zgjidhjen e të cilave insiston.
Costa dhe von der Leyen treguan mirëkuptim për çështjet e hapura të Kroacisë, por theksuan se zgjerimi i BE-së mbetet një nga prioritetet evropiane dhe se mungesa e marrëveshjes përfundimtare nuk duhet ta ndalojë procesin e zgjerimit. Në samitin joformal në Dublin, liderët diskutuan edhe për zhvillimin dhe ndikimin e inteligjencës artificiale dhe për negociatat e ardhshme të paqes për Ukrainën.
Kroacia në mes të tetorit i dorëzoi Malit të Zi dhe vendeve anëtare listën me 8 kërkesa për përfundimin e negociatave; 2 janë zgjidhur, ndërsa 6 mbeten: kufiri, anija shkollore “Jadran”, fati i personave të zhdukur, dëmshpërblimi i të burgosurve të kampit Morinj, ndjekja penale e krimeve të luftës dhe të drejtat pronësore të familjeve kroate në Mal të Zi. Qeveria malazeze më parë vendosi ndryshimin e emrit të pishinës në Kotorr dhe miratoi formalisht vendosjen e pllakës përkujtimore në vendin e ish-kampit Morinj, me çka, sipas palës kroate, u plotësuan dy kërkesat.
Mali i Zi ka mbyllur përkohësisht 23 kapituj negociues, ndërsa mbeten edhe 10. Podgorica synon t’i përfundojë negociatat deri në fund të 2026-s, por mbyllja e çdo kapitulli kërkon pëlqimin e të gjitha vendeve anëtare.
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