Cili është vendi më i sigurt në tren në rast aksidenti? Ja ku këshillohet të uleni
Vagoni në pjesën e mesme të trenit, një ulëse e kthyer në drejtim të kundërt me lëvizjen dhe pozicioni pranë korridorit mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të lëndimeve në disa lloje aksidentesh hekurudhore. Megjithatë, ekspertët theksojnë se nuk ekziston një vend që garanton siguri absolute.
Aksidentet hekurudhore tregojnë se pasojat për pasagjerët varen nga disa faktorë, përfshirë shpejtësinë e përplasjes, drejtimin e goditjes dhe dëmtimin e strukturës së trenit. Për këtë arsye, vendndodhja e ulëses mund të ketë rëndësi, por nuk është faktori i vetëm që përcakton mundësinë e mbijetesës.
Pse rekomandohet pjesa e mesme e trenit? Në disa përplasje ballore ose nga pas, vagonët në skajet e trenit mund të pësojnë dëmtime më të mëdha. Pjesa e mesme mund të mbetet më e mbrojtur, në varësi të mënyrës së përplasjes dhe deformimit të strukturës.
Një shembull është aksidenti i vitit 2008 në Chatsworth të Kalifornisë, ku një tren pasagjerësh u përplas me një tren mallrash. Shumica e viktimave ndodheshin në vagonin e parë të trenit të pasagjerëve, i cili pësoi dëmtime të rënda gjatë goditjes.
Megjithatë, në rastet e daljes nga shinat ose të përmbysjes së trenit, rreziqet mund të prekin edhe vagonët e mesëm.
A është më e sigurt ulësja pranë korridorit? Ulëset pranë korridorit mund të zvogëlojnë ekspozimin e drejtpërdrejtë ndaj xhamave të dritareve që thyhen gjatë një përplasjeje. Ndërkohë, ulëset e orientuara në drejtim të kundërt me lëvizjen mund të kufizojnë zhvendosjen e trupit përpara në disa lloje goditjesh.
Edhe projektimi i sediljeve luan rol të rëndësishëm. Trenat modernë ndërtohen me struktura që synojnë të përthithin energjinë e goditjes dhe të mbrojnë hapësirën e pasagjerëve. Materialet dhe mënyra e vendosjes së ulëseve mund të ndikojnë gjithashtu në shkallën e dëmtimeve.
Çfarë duhet të bëni në rast rreziku? Pavarësisht vendit ku jeni ulur, është e rëndësishme të ndiqni udhëzimet e personelit të trenit dhe të mos pengoni korridoret apo daljet e emergjencës. Në rast incidenti, udhëzimet e ekuipazhit dhe sinjalizimi i emergjencës duhet të kenë përparësi.
Në përfundim: Nëse keni mundësi të zgjidhni, një ulëse në një vagon të mesëm, pranë korridorit dhe e kthyer kundër drejtimit të lëvizjes mund të jetë një zgjedhje e arsyeshme. Por siguria reale varet nga rrethanat e aksidentit dhe nga sistemet mbrojtëse të trenit. Trenat mbeten ndër mjetet më të sigurta të transportit, edhe pse asnjë udhëtim nuk është plotësisht pa rrezik.
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