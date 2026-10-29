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Konflikti SHBA - Iran

Dëgjohen shpërthime pranë Ngushticës së Hormuzit, Fars: të shtëna paralajmëruese ndaj anijeve që shkelën rregullat

Agjencia iraniane Fars raporton shpërthime pranë Sirikut dhe ishullit Qeshm; banorët panë shkrepje dritash dhe disa burime folën për aktivitet të mbrojtjes ajrore, ndërsa shkaku nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur.

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Ngushtica e Hormuzit, pika më e nxehtë e konfliktit SHBA–Iran

Disa shpërthime janë dëgjuar pranë Ngushticës së Hormuzit të enjten në mbrëmje, raportoi agjencia iraniane e lajmeve Fars, duke cituar burime lokale, siç njofton Al Jazeera. Tingujt vinin nga drejtimi i detit pranë Sirikut dhe ishullit Qeshm, në Iranin jugor.

Banorët e Qeshmit raportuan se kishin parë shkrepje dritash dhe kishin dëgjuar zhurma të forta në qiell, ndërsa disa burime folën për aktivitet të mbrojtjes ajrore në zonë.

Sipas Fars-it, hetimet paraprake sugjeronin se disa nga tingujt lidheshin me të shtëna paralajmëruese ndaj anijeve që, sipas agjencisë, kishin shkelur rregullat në Ngushticën e Hormuzit. Shkaku i shpërthimeve të raportuara nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur.

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