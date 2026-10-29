Dëgjohen shpërthime pranë Ngushticës së Hormuzit, Fars: të shtëna paralajmëruese ndaj anijeve që shkelën rregullat
Agjencia iraniane Fars raporton shpërthime pranë Sirikut dhe ishullit Qeshm; banorët panë shkrepje dritash dhe disa burime folën për aktivitet të mbrojtjes ajrore, ndërsa shkaku nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur.
Disa shpërthime janë dëgjuar pranë Ngushticës së Hormuzit të enjten në mbrëmje, raportoi agjencia iraniane e lajmeve Fars, duke cituar burime lokale, siç njofton Al Jazeera. Tingujt vinin nga drejtimi i detit pranë Sirikut dhe ishullit Qeshm, në Iranin jugor.
Banorët e Qeshmit raportuan se kishin parë shkrepje dritash dhe kishin dëgjuar zhurma të forta në qiell, ndërsa disa burime folën për aktivitet të mbrojtjes ajrore në zonë.
Sipas Fars-it, hetimet paraprake sugjeronin se disa nga tingujt lidheshin me të shtëna paralajmëruese ndaj anijeve që, sipas agjencisë, kishin shkelur rregullat në Ngushticën e Hormuzit. Shkaku i shpërthimeve të raportuara nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur.
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