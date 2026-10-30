“Le të fitojë më i miri” — Lidhja Shqiptare e Selës reagon ashpër ndaj Gashit për Bërvenicën: “Kauza kombëtare nuk është provincializëm”
Lidhja Shqiptare e Zijadin Selës e quajti "deklaratën më skandaloze" atë të kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi, i cili uroi që në raundin e dytë në Bërvenicë "të fitojë më i miri" pa dallim etnik, dhe ftoi shqiptarët t'i japin përgjigjen e duhur të dielën.
Lidhja Shqiptare e Zijadin Selës reagoi ashpër të enjten ndaj deklaratës së kryetarit të Kuvendit, Afrim Gashi, për zgjedhjet lokale në Bërvenicë, duke kundërshtuar cilësimin e dëshirës për fitoren e një kandidati shqiptar si “provincializëm”, siç njofton Telegrafi.
“Kauza Kombëtare nuk është provincializëm, por Afrim Gashi është vasal që mohon edhe identitetin e vetë. Sot dëgjuam deklaratën më skandaloze, më të turpshme dhe më poshtëruese të një funksionari shqiptar”, thuhet në reagimin e Lidhjes Shqiptare, sipas të cilit Gashi e quajti provincializëm dëshirën e shqiptarëve për fitoren e kandidatit shqiptar në Bërvenicë, duke uruar “të fitojë më i miri”.
Më herët, Gashi kishte deklaruar se dëshiron që “t’i tejkalojmë këto provincializma dhe ndarje etnike, sidomos kur bëhet fjalë për zgjedhjet lokale”, duke theksuar se qytetarët duhet të fokusohen te programi dhe kandidati më i mirë për problemet konkrete si ujësjellësi, kanalizimi dhe asfaltimi, dhe se fituesi duhet t’u shërbejë të gjithë qytetarëve pa dallim përkatësie.
Lidhja Shqiptare e dënon këtë retorikë dhe fton shqiptarët e Bërvenicës “t’i japin përgjigjen e duhur atij dhe Mickoskit të dielën”, duke theksuar se shqiptarët në këtë komunë janë shumicë dhe se e drejta e tyre për ta qeverisur atë është e drejtë demokratike. Në raundin e dytë të së dielës përballen Stojanço Radiçevski nga koalicioni “Maqedonia Jote” i udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja dhe Arkin Jahiji nga koalicioni AKI; në raundin e parë Radiçevski mori rreth 700 vota më shumë.
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