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Konflikti SHBA - Iran

Forcat qeveritare të Jemenit: sulme ajrore dhe artileri ndaj pozicioneve të Huthi-ve në perëndim të Taizit

Ushtria jemenase thotë se goditi një kamp stërvitjeje të Huthi-ve në al-Ashaab, luftëtarë në Bardad të Sabr al-Mawadim dhe një pikë kontrolli në Dhubab, me të vdekur e të plagosur mes militantëve.

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Pamje e qytetit të Taizit në Jemen. Foto: Wikimedia Commons

Forcat qeveritare të Jemenit njoftuan se kanë goditur pozicione të Huthi-ve në perëndim të Taizit, me sulme ajrore dhe artileri, siç raporton Al Jazeera.

Sipas deklaratës së forcave qeveritare, sulmet ajrore goditën një kamp stërvitjeje të Huthi-ve në zonën al-Ashaab, në perëndim të qytetit të Taizit, luftëtarë të Huthi-ve në zonën Bardad të rrethit Sabr al-Mawadim dhe një automjet ushtarak të grupit në zonën al-Dasa të rrethit Dhubab.

“Njësitë e artilerisë së forcave të armatosura goditën gjithashtu një grumbullim të milicisë në pikën e kontrollit Khalid ibn al-Walid në rrethin Dhubab, në perëndim të Taizit, duke shkaktuar vdekjen dhe plagosjen e disa anëtarëve të milicisë”, thuhet në deklaratë. Forcat qeveritare theksuan se, së bashku me forcat aleate, vazhdojnë të zmbrapsin sulmet e Huthi-ve në vijat e frontit të Taizit.

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