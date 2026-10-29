Forcat qeveritare të Jemenit: sulme ajrore dhe artileri ndaj pozicioneve të Huthi-ve në perëndim të Taizit
Ushtria jemenase thotë se goditi një kamp stërvitjeje të Huthi-ve në al-Ashaab, luftëtarë në Bardad të Sabr al-Mawadim dhe një pikë kontrolli në Dhubab, me të vdekur e të plagosur mes militantëve.
Forcat qeveritare të Jemenit njoftuan se kanë goditur pozicione të Huthi-ve në perëndim të Taizit, me sulme ajrore dhe artileri, siç raporton Al Jazeera.
Sipas deklaratës së forcave qeveritare, sulmet ajrore goditën një kamp stërvitjeje të Huthi-ve në zonën al-Ashaab, në perëndim të qytetit të Taizit, luftëtarë të Huthi-ve në zonën Bardad të rrethit Sabr al-Mawadim dhe një automjet ushtarak të grupit në zonën al-Dasa të rrethit Dhubab.
“Njësitë e artilerisë së forcave të armatosura goditën gjithashtu një grumbullim të milicisë në pikën e kontrollit Khalid ibn al-Walid në rrethin Dhubab, në perëndim të Taizit, duke shkaktuar vdekjen dhe plagosjen e disa anëtarëve të milicisë”, thuhet në deklaratë. Forcat qeveritare theksuan se, së bashku me forcat aleate, vazhdojnë të zmbrapsin sulmet e Huthi-ve në vijat e frontit të Taizit.
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