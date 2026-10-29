WSJ: Shefi i CENTCOM-it e informon Trump-in për opsionet ushtarake ndaj Iranit
Admirali Brad Cooper, i shoqëruar nga sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth dhe shefi i Shtatmadhorisë Dan Caine, i ka paraqitur presidentit amerikan opsionet ushtarake për Iranin, raporton Wall Street Journal.
Komandanti i Komandës Qendrore të ushtrisë amerikane (CENTCOM), admirali Brad Cooper, e ka informuar presidentin Donald Trump për opsionet ushtarake ndaj Iranit, raporton Wall Street Journal, siç njofton Al Jazeera.
Sipas raportimit, Cooper u shoqërua në takim nga sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth dhe shefi i Shtatmadhorisë së Përbashkët, gjenerali Dan Caine.
Raportime të fundit dhe deklarata të vetë presidentit amerikan kanë thënë se Trump po peshon rifillimin e operacioneve të mëdha luftarake ndaj Iranit, ndërsa kanali diplomatik përmes ndërmjetësve kataras mbetet i hapur pas letrës së zëvendëspresidentit JD Vance drejtuar Teheranit.
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