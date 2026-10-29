Koalicioni rrëzon dy raketa drejt Riadit, copëzat plagosin një qytetar; Huthi-t pretendojnë gjashtë sulme ndaj Arabisë Saudite
Mbrojtja civile saudite thotë se copëzat e raketave të kapura plagosën një qytetar dhe dëmtuan një shtëpi e një automjet në Riad, ndërsa zëdhënësi i Huthi-ve, Yahya Saree, pretendon gjashtë operacione ndaj aeroporteve dhe objekteve të naftës.
Mbrojtja ajrore e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite kapi dhe shkatërroi dy raketa balistike të lëshuara nga Huthi-t drejt kryeqytetit Riad, njoftoi Agjencia Saudite e Shtypit, siç raporton Al Jazeera.
Copëzat e rëna nga kapja e dy raketave plagosën një qytetar saudit në Riad, njoftoi Mbrojtja Civile saudite. Copëzat dëmtuan gjithashtu një shtëpi dhe një automjet, tha zëdhënësi i agjencisë për median shtetërore.
Ndërkohë, zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, pretendoi se forcat e grupit kishin kryer gjashtë operacione ushtarake ndaj Arabisë Saudite: rafineria e naftës Ras Tanura me raketë balistike, objekti i Aramco-s në Abqaiq me raketë, aeroporti ndërkombëtar Mbreti Khalid në Riad me disa raketa, aeroporti ndërkombëtar Mbreti Fahd në Dammam me dron, rafineria e Rabigh-ut me raketë balistike dhe shtabi i trupave saudite në rajonin Najran. Arabia Saudite nuk e ka konfirmuar ende deklaratën e Huthi-ve.
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