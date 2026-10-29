☁️
Tiranë 13°C · Vranët 30 Tetor 2026
S&P 500 7,720 ▼0.3%
DOW 52,343 ▼0.25%
NASDAQ 26,185 ▼1.38%
NAFTA 102.68 ▲0.67%
ARI 4,034 ▲0.05%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
₿ CRYPTO
BTC $79,008 ▼ -2.82% ETH $2,272 ▼ -3.75% XRP $1.2484 ▼ -5.97% SOL $97.3100 ▼ -5.09%
S&P 500 7,720 ▼0.3 % DOW 52,343 ▼0.25 % NASDAQ 26,185 ▼1.38 % NAFTA 102.68 ▲0.67 % ARI 4,034 ▲0.05 % S&P 500 7,720 ▼0.3 % DOW 52,343 ▼0.25 % NASDAQ 26,185 ▼1.38 % NAFTA 102.68 ▲0.67 % ARI 4,034 ▲0.05 %
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
30 Tet 2026
Breaking
“Le të fitojë më i miri” — Lidhja Shqiptare e Selës reagon ashpër ndaj Gashit për Bërvenicën: “Kauza kombëtare nuk është provincializëm” FOKUS – Rusia dhe Ukraina njoftojnë përfundimin e çminimit të rrugës për misionin humanitar në Oleshky Shtabi i Përgjithshëm: 191 përplasje në front që nga fillimi i ditës, betejat më të ashpra në drejtimet e Kostjantynivkës dhe Pokrovskut “Veliaj ka nisur të drejtojë gishtin”/ Vangjeli: Transferim pas deklaratave për protestat në Serbi Koalicioni rrëzon dy raketa drejt Riadit, copëzat plagosin një qytetar; Huthi-t pretendojnë gjashtë sulme ndaj Arabisë Saudite
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni rrëzon dy raketa drejt Riadit, copëzat plagosin një qytetar; Huthi-t pretendojnë gjashtë sulme ndaj Arabisë Saudite

Mbrojtja civile saudite thotë se copëzat e raketave të kapura plagosën një qytetar dhe dëmtuan një shtëpi e një automjet në Riad, ndërsa zëdhënësi i Huthi-ve, Yahya Saree, pretendon gjashtë operacione ndaj aeroporteve dhe objekteve të naftës.

· 1 min lexim
Lëshimi i një rakete Patriot (foto arkivi: Wikimedia Commons)

Mbrojtja ajrore e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite kapi dhe shkatërroi dy raketa balistike të lëshuara nga Huthi-t drejt kryeqytetit Riad, njoftoi Agjencia Saudite e Shtypit, siç raporton Al Jazeera.

Copëzat e rëna nga kapja e dy raketave plagosën një qytetar saudit në Riad, njoftoi Mbrojtja Civile saudite. Copëzat dëmtuan gjithashtu një shtëpi dhe një automjet, tha zëdhënësi i agjencisë për median shtetërore.

Ndërkohë, zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, pretendoi se forcat e grupit kishin kryer gjashtë operacione ushtarake ndaj Arabisë Saudite: rafineria e naftës Ras Tanura me raketë balistike, objekti i Aramco-s në Abqaiq me raketë, aeroporti ndërkombëtar Mbreti Khalid në Riad me disa raketa, aeroporti ndërkombëtar Mbreti Fahd në Dammam me dron, rafineria e Rabigh-ut me raketë balistike dhe shtabi i trupave saudite në rajonin Najran. Arabia Saudite nuk e ka konfirmuar ende deklaratën e Huthi-ve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu