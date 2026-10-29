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Mali i Zi

Ibrahimoviq: Turqia është mik i sinqertë, partner i besueshëm dhe aleat i rëndësishëm i Malit të Zi

Ministri i Jashtëm Ervin Ibrahimoviq foli në pritjen solemne në Podgoricë për 103-vjetorin e shpalljes së Republikës së Turqisë, duke theksuar dialogun intensiv politik, aleancën në NATO dhe mbështetjen turke për aspiratat evropiane të Malit të Zi.

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Zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme i Malit të Zi, Ervin Ibrahimoviq, e quajti Turqinë “mik të sinqertë, partner të besueshëm dhe aleat të rëndësishëm” të Malit të Zi, në fjalimin në pritjen solemne në Podgoricë me rastin e 103-vjetorit të shpalljes së Republikës së Turqisë, siç njofton ETV.

Ibrahimoviq vlerësoi se miqësia mes dy vendeve zhvillohet përmes dialogut intensiv politik, besimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit gjithnjë e më përmbajtësor në ekonomi, investime, turizëm, arsim dhe kulturë. Partneriteti ekzistues, tha ai, do të vazhdojë të forcohet përmes projekteve dhe iniciativave konkrete që u sjellin përfitime qytetarëve të të dyja shteteve.

Ai theksoi edhe rolin konstruktiv të Turqisë në Ballkanin Perëndimor dhe kontributin e saj për dialogun, paqen dhe stabilitetin, duke shtuar se aleanca në NATO i forcon më tej marrëdhëniet dypalëshe. Mali i Zi, përsëriti Ibrahimoviq, mbetet i përkushtuar fort ndaj qëllimit strategjik të anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe falënderoi Turqinë për mbështetjen e aspiratave evropiane.

Pritja u organizua nga Ambasada e Turqisë në Podgoricë; të pranishmëve iu drejtua edhe ambasadorja Ajda Unlu, ndërsa u transmetua edhe mesazhi i presidentit Rexhep Taip Erdogan për Ditën e Republikës.

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