Koreja e Jugut zgjeron misionin detar drejt Hormuzit: avion P-8A dhe ekip kundër minave
Ministria e Mbrojtjes në Seul njoftoi se njësia kundër piraterisë Cheonghae do ta zgjerojë zonën e operimit deri në ujërat në jug të Omanit, rreth 650 kilometra nga Ngushtica e Hormuzit, me 75 pjesëtarë shtesë dhe mjete për pastrimin e minave — kontributi i parë i vendit në rajonin e prekur nga lufta me Iranin.
Koreja e Jugut planifikon të zgjerojë operacionet e njësisë së saj kundër piraterisë Cheonghae drejt ujërave më pranë Ngushticës së Hormuzit, njoftoi të enjten Ministria e Mbrojtjes në Seul, siç njofton Reuters. Vendimi vjen pas presionit të presidentit amerikan Donald Trump që Seuli të japë mbështetje për luftën në Iran, ndërsa Koreja e Jugut deri tani i kishte refuzuar në praktikë kërkesat e Uashingtonit për mbështetje ushtarake kundër Teheranit, siç njofton Korea JoongAng Daily, duke cituar agjencinë Yonhap.
Qeveria do t’i paraqesë parlamentit një mocion për zgjatjen e dislokimit të njësisë në Lindjen e Mesme, i cili skadon në fund të vitit 2026; mocioni i rishikuar duhet të miratohet më parë nga presidenti Lee Jae Myung dhe kabineti, javën e ardhshme, dhe pastaj të marrë pëlqimin e Asamblesë Kombëtare. Zona e operimit do të zgjerohet në drejtim të ujërave pranë portit të Duqm-it në Oman, rreth 650 kilometra larg ngushticës, duke e dyfishuar afërsisht rrezen e misionit në rreth 1.930 kilometra; Gjiri i Omanit, që prek drejtpërdrejt ngushticën, nuk përfshihet në zonën e re.
Sipas planit, Seuli do të dislokojë edhe një avion patrullimi detar P-8A dhe do ta shtojë personelin e njësisë me 75 pjesëtarë, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 395. Siç njofton Seoul Economic Daily, në shtesë përfshihen një ekip për çaktivizimin e mjeteve shpërthyese dhe sisteme pa pilot kundër minave detare, me qëllim përgatitjen për një operacion të mundshëm ndërkombëtar pastrimi minash në Ngushticën e Hormuzit pasi të përfundojnë armiqësitë mes SHBA-së dhe Iranit; pjesëmarrja në operacione brenda vetë ngushticës do të kërkonte miratim të veçantë parlamentar.
Ministria theksoi se misioni mbetet joluftarak: operacionet do të kufizohen në ujërat e hapura në jug të Omanit dhe avioni P-8A nuk do të lejohet të synojë apo monitorojë territorin, ujërat territoriale të Iranit apo brendësinë e Ngushticës së Hormuzit. Njësia Cheonghae është e stacionuar në Gjirin e Adenit që nga viti 2009 për sigurinë e lundrimit tregtar dhe aktualisht përbëhet nga një shkatërrues 4.400-tonësh, një helikopter dhe deri në tre mjete të shpejta, me rreth 300 pjesëtarë; mjetet e reja pritet të bazohen në Xhibuti.
Koreja e Jugut varet fort nga importet e naftës: në vitin 2025, 70 për qind e furnizimeve të saj erdhën nga Lindja e Mesme, pjesa më e madhe përmes Ngushticës së Hormuzit, sipas Ministrisë së Industrisë të cituar nga Reuters. Presidenti Lee kishte deklaruar më 18 shtator se nuk do të dislokonte mjete ushtarake në Lindjen e Mesme në një mënyrë që ta tërhiqte vendin në konflikt, por se Seuli po shqyrtonte një rol më të madh në mbrojtjen e lundrimit në rajon.
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