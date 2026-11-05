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Konflikti SHBA - Iran

Koreja e Jugut zgjeron misionin detar drejt Hormuzit: avion P-8A dhe ekip kundër minave

Ministria e Mbrojtjes në Seul njoftoi se njësia kundër piraterisë Cheonghae do ta zgjerojë zonën e operimit deri në ujërat në jug të Omanit, rreth 650 kilometra nga Ngushtica e Hormuzit, me 75 pjesëtarë shtesë dhe mjete për pastrimin e minave — kontributi i parë i vendit në rajonin e prekur nga lufta me Iranin.

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GULF OF OMAN (Dec. 2, 2020) The U.S. Coast Guard cutter USCGC Aquidneck (WPB 1309) transits the Strait of Hormuz, Dec. 2, 2020. Squall is deployed to the U.S. 5th Fleet area of operations in support of naval operations to ensure maritime stability and security in the Central Region, connecting the Mediterranean and Pacific through the western Indian Ocean and three critical chokepoints to the free flow of global commerce. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Indra Beaufort)

Koreja e Jugut planifikon të zgjerojë operacionet e njësisë së saj kundër piraterisë Cheonghae drejt ujërave më pranë Ngushticës së Hormuzit, njoftoi të enjten Ministria e Mbrojtjes në Seul, siç njofton Reuters. Vendimi vjen pas presionit të presidentit amerikan Donald Trump që Seuli të japë mbështetje për luftën në Iran, ndërsa Koreja e Jugut deri tani i kishte refuzuar në praktikë kërkesat e Uashingtonit për mbështetje ushtarake kundër Teheranit, siç njofton Korea JoongAng Daily, duke cituar agjencinë Yonhap.

Qeveria do t’i paraqesë parlamentit një mocion për zgjatjen e dislokimit të njësisë në Lindjen e Mesme, i cili skadon në fund të vitit 2026; mocioni i rishikuar duhet të miratohet më parë nga presidenti Lee Jae Myung dhe kabineti, javën e ardhshme, dhe pastaj të marrë pëlqimin e Asamblesë Kombëtare. Zona e operimit do të zgjerohet në drejtim të ujërave pranë portit të Duqm-it në Oman, rreth 650 kilometra larg ngushticës, duke e dyfishuar afërsisht rrezen e misionit në rreth 1.930 kilometra; Gjiri i Omanit, që prek drejtpërdrejt ngushticën, nuk përfshihet në zonën e re.

Sipas planit, Seuli do të dislokojë edhe një avion patrullimi detar P-8A dhe do ta shtojë personelin e njësisë me 75 pjesëtarë, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 395. Siç njofton Seoul Economic Daily, në shtesë përfshihen një ekip për çaktivizimin e mjeteve shpërthyese dhe sisteme pa pilot kundër minave detare, me qëllim përgatitjen për një operacion të mundshëm ndërkombëtar pastrimi minash në Ngushticën e Hormuzit pasi të përfundojnë armiqësitë mes SHBA-së dhe Iranit; pjesëmarrja në operacione brenda vetë ngushticës do të kërkonte miratim të veçantë parlamentar.

Ministria theksoi se misioni mbetet joluftarak: operacionet do të kufizohen në ujërat e hapura në jug të Omanit dhe avioni P-8A nuk do të lejohet të synojë apo monitorojë territorin, ujërat territoriale të Iranit apo brendësinë e Ngushticës së Hormuzit. Njësia Cheonghae është e stacionuar në Gjirin e Adenit që nga viti 2009 për sigurinë e lundrimit tregtar dhe aktualisht përbëhet nga një shkatërrues 4.400-tonësh, një helikopter dhe deri në tre mjete të shpejta, me rreth 300 pjesëtarë; mjetet e reja pritet të bazohen në Xhibuti.

Koreja e Jugut varet fort nga importet e naftës: në vitin 2025, 70 për qind e furnizimeve të saj erdhën nga Lindja e Mesme, pjesa më e madhe përmes Ngushticës së Hormuzit, sipas Ministrisë së Industrisë të cituar nga Reuters. Presidenti Lee kishte deklaruar më 18 shtator se nuk do të dislokonte mjete ushtarake në Lindjen e Mesme në një mënyrë që ta tërhiqte vendin në konflikt, por se Seuli po shqyrtonte një rol më të madh në mbrojtjen e lundrimit në rajon.

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