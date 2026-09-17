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MLS

Columbus Crew siguron vend në finalen e Kupës së SHBA-së pas fitores 2-1 ndaj Orlando City

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Columbus Crew mposhti Orlando City me rezultat 2-1 në gjysmëfinalen e Kupës së SHBA-së të zhvilluar të mërkurën në ScottsMiracle-Gro Field. Josef Martínez hapi rezultatin në minutën e 9 pas një kornere të Columbus, ndërsa Martín Ojeda barazoi për Orlando pak para fundit të pjesës së parë me një gjuajtje të ulët nga skaji i zonës, golin e tij të 12-të në sezonin aktual. Brais Méndez vendosi ndeshjen në minutën e 52, duke shfrytëzuar një lob të Santiago Rodríguez dhe duke finalizuar me një goditje të parë rreth 10 metra larg portës.

Siç raporton mlssoccer, Columbus do të presë finalen më 21 tetor, ku do të përballet me fituesin e ndeshjes midis Colorado Rapids dhe St. Louis CITY SC. Fituesi i turneut siguron vend në Concacaf Champions Cup 2027, shpërblime financiare dhe trofe; për Columbus është një mundësi për të fituar titullin e parë të US Open Cup që nga 2002, ndërsa kjo është finalja e tyre e parë në këtë kompeticion që nga 2010.

Vendimtare në suksesin e Crew ishin nënshkrimet e verës: Méndez, i ardhur nga Real Sociedad si lojtar i emëruar, shënoi golin vendimtar dhe arriti pesë gola në të gjitha kompeticionet qëkur mbërriti në korrik, ndërsa Santiago Rodríguez asistoi në të dy golat e skuadrës. Justin Ellis ishte asistuesi i golit të Ojeda, dhe për ekipet tani vijojnë përballjet në kampionat ndërsa për Columbus mbetet pritja e finales. Sipas mlssoccer, ky triumf e çon skuadrën një hap më pranë trofeut dhe mundësisë për t’u kualifikuar në garat kontinentale.

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