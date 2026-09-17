Sulme të reja izraelite në Libanin jugor: goditen al-Qantara, al-Mansouri dhe Kfar Tebnit
Forcat izraelite kanë kryer një seri sulmesh të reja në Libanin jugor, raporton Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA).
Avionët izraelitë goditën qytetet al-Qantara dhe al-Mansouri, në jug të Tyre-s, ndërsa shpërthime të mëdha u raportuan pranë Bani Haiyyan-it dhe në Kfar Tebnit.
NNA raportoi gjithashtu zjarr të rëndë mitralozi në periferi të Haddatha-s dhe granatime artilerie të qytetit. Shpërthimet e fuqishme në al-Mansouri tronditën fshatrat fqinje.
Shpërthime të tjera u raportuan në Wadi Mazlam, pranë Beit Lif-it në distriktin Bint Jbeil, dhe në Zawtar al-Sharqiyah, ku u dëgjuan tre shpërthime në zonën e Nabatieh-ut.
Sulmet vijnë pavarësisht armëpushimit të prillit me Hezbollah-un, aleat i Iranit. Shefi i shtabit izraelit, Eyal Zamir, deklaroi këtë javë se “lufta në Liban nuk ka mbaruar” dhe se operacionet do të vazhdojnë “thellë brenda” Libanit.
Burimi: Al Jazeera
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