Araghchi nga Pekini: Bisedimet me Kinën “të suksesshme” — mbështet planin e paqes së Xi Jinping
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, i ka cilësuar si “të suksesshme” konsultimet me zyrtarët kinezë gjatë vizitës në Pekin, duke thënë se Teherani vlerëson partneritetin strategjik të ndërtuar me Kinën.
Në një postim në platformën X, Araghchi shkroi se “vendimet e sotme do të vendosin ekuilibrin e ardhshëm strategjik në rajon, me efekte të pamatshme zinxhirore”.
Araghchi mbështeti gjithashtu katër parimet e presidentit kinez Xi Jinping për paqen rajonale, duke i cilësuar si “kyçe”: bashkëjetesën paqësore mes vendeve fqinje, respektin për sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial, respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe balancën mes sigurisë dhe zhvillimit ekonomik.
Vizita në Pekin vjen ndërsa Kina po ndërmjetëson për t’i dhënë fund luftës SHBA–Iran, e cila ka hyrë në muajin e shtatë. Araghchi mbërriti në kryeqytetin kinez të mërkurën, në konsultimin e parë të nivelit të lartë që kur konflikti u përshkallëzua.
Teherani kërkon mbështetje diplomatike dhe ekonomike nga Pekini, ndërsa sanksionet amerikane shtrëngohen. Kina, nga ana e saj, u ka bërë thirrje palëve t’i kthehen Marrëveshjes së Islamabadit si bazë për ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Burimi: Al Jazeera
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