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Amerika

Trump akuzon bordin e Fed-it pas rritjes së normave: “Një rritje kundër Trump-it” — Warsh-in e kursen

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Wikimedia Commons (public domain)

Presidenti Donald Trump e kurseu të mërkurën në mbrëmje kryetarin e Rezervës Federale, Kevin Warsh, nga kritikat pas rritjes së normave të interesit, duke fajësuar në vend të tij atë që ai e quajti një bord “armiqësor” dhe “politik” të bankës qendrore. Duke folur me gazetarët, Trump tha: “Unë mbështetem te Kevin, por ai ka një bord shumë të vështirë.”

Warsh votoi bashkë me të gjithë anëtarët e tjerë të Komitetit Federal të Tregut të Hapur (FOMC) për rritjen e normave, duke e cilësuar masën të nevojshme për të frenuar inflacionin mbi objektivin. Në konferencën për shtyp, kryetari i Fed-it u shpreh: “Çmimet e qëndrueshme kanë qenë problem për më shumë se pesë vjet e gjysmë.” Trump nuk e fajësoi Warsh-in — të cilin e emëroi vetë në krye të Fed-it në vend të Jerome Powell-it, të cilin në të shkuarën e kishte sulmuar shpesh. “Mund të votosh me bordin, sepse s’ka rëndësi gjithsesi,” i tha presidenti, duke shtuar: “Ai ka një bord të vendosur aty nga shumë njerëz të tjerë, dhe normat e interesit janë shumë të larta.”

Trump akuzoi FOMC-në se rriti normat me qëllim politik — për ta dëmtuar atë personalisht: “E bëjnë vetëm për arsye politike, dhe kjo është një rritje kundër Trump-it. Po i rrisin normat për ta bërë Trump-in të duket sa më keq.”

Pas konferencës për shtyp të Warsh-it, Trump shkroi në Truth Social se normat e interesit duhet të jenë 1% ose më pak, duke argumentuar se Shtetet e Bashkuara janë “kredia më e mirë në botë — SHUMË përpara”. Duke folur me shtypin të mërkurën në mbrëmje, ai e përsëriti thirrjen: “Ne duhet të paguajmë normën më të ulët të interesit kudo në botë, sepse kemi kredinë më të fortë.” Dhe shtoi: “Normat e interesit janë shumë të larta.”

Burimi: Barron’s

Donald Trump. Foto: Wikimedia Commons (public domain)

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