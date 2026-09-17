Kreu kompanisë “Chatgpt”: Bota ka të drejtë të ketë frikë nga AI, por duhet t’u besojë kompanive
Drejtuesi i OpenAI, Sam Altman, ka deklaruar se shqetësimi i publikut për rreziqet e inteligjencës artificiale është i justifikuar, por argumentoi se kompanive që zhvillojnë teknologjinë duhet t’u besohet se do të veprojnë me përgjegjësi.
Gjatë një konference të Salesforce në San Francisco, Altman tha se përparimi i shpejtë i AI-së e ka bërë më të lehtë të imagjinohen skenarët ku teknologjia mund të shkaktojë probleme serioze. Sipas tij, kompanitë duhet ta mbajnë sigurinë dhe përafrimin e sistemeve me interesat njerëzore përpara rritjes së aftësive të tyre.
Deklaratat vijnë në një moment kur në SHBA po zhvillohet debat i fortë mbi mënyrën se si duhet të kontrollohet zhvillimi i AI-së. Disa figura politike dhe ekspertë argumentojnë se kompanitë teknologjike nuk duhet të lejohen të mbështeten vetëm te vetërregullimi, ndërsa të tjerë kundërshtojnë vendosjen e rregullave që mund të ngadalësojnë inovacionin.
Altman tha se OpenAI do të ishte e gatshme të ngadalësonte ose ndalonte zhvillimin nëse masat e sigurisë nuk do të mund të qëndronin përpara aftësive të sistemeve.
Megjithatë, pozicioni zyrtar i OpenAI është më i gjerë sesa vetëm vetërregullimi. Kompania deklaroi më 9 shtator se mbështet kërkesa kombëtare të detyrueshme për sigurinë e modeleve më të avancuara dhe vlerësime të pavarura, krahas standardeve vullnetare të industrisë.
OpenAI thotë gjithashtu se po punon me laboratorë të tjerë për krijimin e standardeve të përbashkëta për modelet më të fuqishme. Sipas kompanisë, këto standarde të industrisë duhet të plotësojnë dhe jo të zëvendësojnë rregullimin e detyrueshëm dhe mbikëqyrjen demokratike.
Debati është intensifikuar pas paralajmërimeve të fundit nga studiues dhe drejtues të industrisë për rreziqet që mund të shoqërojnë sistemet gjithnjë e më të afta të AI-së. OpenAI vetë thotë se zhvillimi po ecën me shpejtësi dhe se politika dhe standardet e sigurisë duhet të ecin paralelisht me të.
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