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NFL

Commanders humbin Payne, Kinlaw dhe McNichols, të tre në listën e të dëmtuarve para ndeshjes me Rams

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Fitorja 27-10 e së dielës mbrëma ndaj Philadelphia Eagles i ka kushtuar shtrenjtë Washington Commanders. Siç njofton NBC Sports, skuadra njoftoi të martën se mbrojtësit Daron Payne dhe Javon Kinlaw dhe running back-u Jeremy McNichols janë vendosur në listën e të dëmtuarve (injured reserve).

Më i rëndë është rasti i Payne. Ai do të mungojë për pjesën e mbetur të sezonit për shkak të një dëmtimi në këmbë që i mbyll para kohe kampionatin. Kinlaw, ndërkohë, ka nevojë për rehabilitim të zgjatur për të shëruar një dëmtim të vazhdueshëm në gju, ndërsa McNichols ka pësuar një dëmtim në pjesën e mesme të këmbës. Kinlaw dhe McNichols do të mungojnë të paktën në katër ndeshjet e ardhshme përpara se të mund të kthehen.

Humbjet e Payne dhe Kinlaw e lënë shumë të hollë brendësinë e vijës mbrojtëse të Washingtonit para ndeshjes së radhës me Los Angeles Rams. Sipas NBC Sports, në brendësi të mbrojtjes Commanders kanë tani Tim Settle dhe Shy Tuttle, ndërsa Jer’Zhan Newton po menaxhon një dëmtim në kraharor.

Për të mbuluar mungesën e McNichols në repartin e vrapimit, skuadra mori nga lista e waiver-ave running back-un Robert Henry Jr. nga Seattle Seahawks. Henry kishte qenë më herët te Commanders, përpara se Seahawks ta merrnin nga skuadrën stërvitore e Washingtonit më 6 tetor. Rookie i padraftuar nga UTSA, ai nuk ka luajtur ende asnjë ndeshje në sezonin e rregullt.

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