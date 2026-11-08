Rangers i shpëtojnë përmbysjes së Kraken, fitojnë 4-3 në Seattle me golin vendimtar të Dorofeyev
New York Rangers i shpëtuan përmbysjes së Seattle Kraken dhe fituan 4-3 të shtunën, më 7 nëntor 2026, në Climate Pledge Arena, sipas raportimit të NHL.com. Ishte fitorja e tretë radhazi e Rangers, të cilët pas ndeshjes shkojnë në 10-7-1, ndërsa Kraken mbeten në 9-6-1.
Rangers e nisën ndeshjen me vrull dhe e mbyllën periodën e parë me tri gola. Gabe Perreault hapi rezultatin pas vetëm 1:35 minutash, me asistime të Mika Zibanejad dhe Alexis Lafrenière, për 1-0. Tye Kartye, ish-lojtar i Kraken, dyfishoi epërsinë në power play në minutën 9:05, me asistime të Adam Fox dhe Oliver Bjorkstrand, ndërsa Jaroslav Chmelar shënoi golin e tretë në 13:53, me asistim të Noah Laba. Pas golit të tretë, Seattle ndërroi portierin: Philipp Grubauer zuri vendin e Joey Daccord.
Në periodën e dytë, Pavel Dorofeyev shënoi në minutën 12:46, sërish me asistime të Zibanejad dhe Lafrenière, dhe e çoi rezultatin në 4-0. Ai gol rezultoi vendimtar, sepse Seattle u kthye fuqishëm në periodën e tretë dhe e çoi ndeshjen deri në sekondat e fundit.
Kaapo Kakko e ngushtoi rezultatin në 4-1 pas 1:50 minutash lojë në periodën e tretë, me asistime të Brandon Montour dhe Berkly Catton. Jordan Eberle shënoi në power play në 6:38, me asistime të Matty Beniers dhe Chandler Stephenson, për 4-2, ndërsa Vince Dunn e bëri 4-3 në 15:02, me asistime të Catton dhe Matthew Wood. Seattle nuk arriti ta barazojë dot rezultatin, dhe debutimi i portierit Joonas Korpisalo me Rangers u mbyll me fitore.
Zibanejad dhe Lafrenière ishin motorët e sulmit të New Yorkut, me nga dy asistime secili, ndërsa Dorofeyev u bë heroi i mbrëmjes me golin që vendosi fitoren në Seattle.
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